CNN: отмену брексита британцы воспримут как предательство — но его не может гарантировать даже Джонсон

Несмотря на поражение плана Терезы Мэй по выходу из ЕС, бывший глава МИД Великобритании и ярый сторонник брексита Борис Джонсон не планирует занимать её место и уверен в будущем страны, заявил сам политик в интервью CNN. Тем не менее, как отмечает корреспондент канала Мэтью Чанс, в случае если Лондон всё-таки отсрочит выход из ЕС, многие британцы воспримут это как предательство. При этом даже сам Джонсон не исключает, что Лондон в итоге всё-таки останется в ЕС.

Сделка по брекситу премьер-министра Терезы Мэй потерпела сокрушительное поражение, но она продолжает настаивать на том, что Великобритания может выйти из ЕС в запланированное время, то есть 29 марта — чуть больше чем через два месяца. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что, по словам Мэй, ей не потребуется больше времени на переговоры, и она убеждена, что Великобритания уложится в срок. Рютте сказал Мэй, что сомневается в том, что нынешняя сделка может быть пересмотрена.

Несмотря на то, что Мэй осталась на посту премьер-министра после вотума недоверия, инициированного на этой неделе, её соперники не стоят на месте. Один из них — член парламента от Консервативной партии Борис Джонсон. В пятницу он выступил с большой речью на тему брексита, в которой некоторые увидели стремление Джонсона в будущем возглавить страну, заняв место Мэй. Наш корреспондент Мэтью Чанс побеседовал с ним после выступления и подготовил этот репортаж.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Со своей речью Джонсон — один из ведущих деятелей кампании по брекситу, — выступил именно здесь, на машиностроительном заводе в центральной части Англии. Здесь он изложил свои взгляды на будущее Великобритании после выхода из Евросоюза. Он говорил о налоговых поблажках, повышении средней оплаты труда британских рабочих. Он нарисовал весьма позитивную картину того, к чему может привести брексит, если страна на него решится. Однако эту речь во многом восприняли как плохо прикрытую заявку на руководство страной и проявление его премьерских амбиций.

Кроме того, в Великобритании царят несогласие и неопределённость относительно того, в каком направлении страна будет двигаться в плане брексита. Однако Борис Джонсон сообщил мне, что в будущем страны он уверен. Давайте послушаем, что он сказал.



Я послушал вашу речь: нет новым налогам, единая Великобритания. Можно ли это трактовать как откровенное предложение взять на себя руководство?



БОРИС ДЖОНСОН, член британского парламента: Нет, я хотел сказать, что сейчас можно заняться теми проблемами, которые заставили людей проголосовать за выход из ЕС, а также использовать возможности брексита.

Но вы хотите чтобы вся страна поддержала вас по этому вопросу?

БОРИС ДЖОНСОН: Я хочу, чтобы мы продолжили действовать согласно этой модели.

Но вы — это фигура, которая вызывает так много споров. Есть ли у вас шансы на то, чтобы объединить партию, не говоря уже о стране?

БОРИС ДЖОНСОН: Со всей скромностью я должен сказать, что дело здесь не во мне. Это не моя личная цель. Это цель огромного количества людей, которые придерживаются тех же принципиальных позиций по выходу из ЕС. ЕС — это не враждебная нам организация. ЕС во многом — это воодушевляющая глобальная идея.

То есть у вас нет цели взять управление в свои руки и вы не хотите быть премьер-министром?

БОРИС ДЖОНСОН: Эта должность на данный момент занята.

МЭТЬЮ ЧАНС: По словам Бориса Джонсона, отсрочку выполнения статьи 50* в Вестминстере, в британских политических кругах считают очень опасной. По его мнению, это будет расценено как предательство всех тех миллионов британцев, которые высказались за брексит. Тем не менее в нынешние трудные времена и в контексте раскола британского общества даже Борис Джонсон не исключает, что Великобритания всё-таки останется в Европейском союзе.

Мэтью Чанс, CNN, неподалёку от Сток-он-Трента, Центральная Англия.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 19 января 2019 года.

*Согласно статье номер 50 договора о Европейском союзе любой член организации может выйти из неё в соответствии со своими конституционными требованиями (прим. ИноТВ).