Times: ЕС готов перенести брексит на следующий год

Брюссель рассматривает возможность отложить брексит до 2020 года, сообщает The Times, поскольку, после парламентского провала соглашения Терезы Мэй с ЕС, Великобритании нужно время для выработки устраивающего всех решения. Издание пишет, что ЕС будет использовать истекающее до брексита время чтобы давить на британское правительство и добиваться от него изменения «красных линий» — к примеру, добиться от Лондона согласия на таможенный союз.

Европейские чиновники начали рассматривать возможность переноса сроков брексита на 2020 год, после того, как Германия и Франция выразили свое желание продлить переговоры о выходе Британии из ЕС, ввиду политического хаоса в королевстве, пишет The Times.

Планируется более значительное, чем предполагалось раннее, изменение статьи 50 договора о ЕС, посвящённой процедуре выхода, учитывая масштаб поражения проекта Терезы Мэй о сделке с ЕС в британском парламенте.

Издание напоминает, что изначально предлагалось отложить брексит на три месяца, с 29 марта 2019 года, на конец июня. Однако, данные из разных источников указывают на то, что в Брюсселе заняты поиском законных способов переноса брексита на следующий год — с таким расчётом, чтобы он состоялся после первого заседания новоизбранного Европарламента, намеченного на 2 июля 2019 года.

The Times пишет, что межпартийные переговоры в британском парламенте рассматриваются ЕС, как попытка пересмотра «красных линий», а именно, рассмотрение возможности создания постоянного таможенного союза. Главный переговорщик по брекситу со стороны Евросоюза Мишель Барнье отметил, что «если Великобритания решит изменить свои красные линии и создать что-то выходящее за рамки простого соглашения о свободной торговле, то ЕС сразу же даст своё одобрение». Однако, издание отмечает, что в британском правительтсве пока нет единства насчёт изменения «красных линий». В том числе, сама Мэй отказалась прямо отвечать на вопрос о рассмотрении возможности таможенного союза с ЕС. При этом её пресс-секретарь подчеркнул, что одной из принципиальных переговорных позиций Лондона является возможность самостоятельно заключать торговые сделки, что невозможно в условиях существования единого рынка или таможенного союза.

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что перенос сроков нужен Великобритании для того, чтобы успеть выработать устраивающее всех решение. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что ожидал от британского правительства просьбу о продлении сроков, для продолжения процесса переговоров.

Все эти заявления пришлись на то время, когда Тереза Мэй столкнулась с вотумом недоверия, инициированным партией лейбористов, пишет The Times. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что после неспособности провести через парламент своё соглашение с ЕС, Тереза Мэй и её кабинет должны уйти в отставку.

Издание резюмирует, что ЕС будет использовать истекающее до брексита время для оказания давления на британское правительство и парламент, с целью убедить их в необходимости пересмотра позиции Лондона по брекситу. «До брексита остаётся 10 недель и риск выхода Великобритании без сделки с ЕС высок как никогда», — приводит издание слова Мишеля Барнье.