Le Figaro: Макрон назвал три сценария брексита после неудачи Мэй в парламенте

Президент Франции Эммануэль Макрон представил свой прогноз касательно дальнейших действий Великобритании после отказа Палаты общин ратифицировать соглашение по брекситу с Брюсселем, сообщает Le Figaro. По мнению Макрона, британцы попытаются добиться новых уступок от Брюсселя, а в случае неудачи попросят отсрочки окончательного выхода из ЕС.

Во время семичасового марафона дебатов Эммануэля Макрона с мэрами французских городов во вторник, лидер Франции высказал собственное мнение о результатах голосования в британском парламенте по соглашению о брексите с Брюсселем, пишет Le Figaro.

По словам Макрона, после отказа Палаты общин ратифицировать соглашение с Брюсселем, у Великобритании остаётся три варианта действий. «Первый вариант: они пойдут в сторону «no deal», то есть они скажут: «сделки не будет» — эта возможность пугает всех», — заявил Макрон. По его убеждению, есть также вероятность, что Соединённое Королевство попытается «улучшить (условия соглашения. — ИноТВ) по части того, что можно получить от европейцев» и провести повторное голосование.

«В этом случае, будет видно, может быть удастся изменить один—два пункта, но я не очень-то в это верю, поскольку в это соглашение мы вложили максимум из того, что было возможно», — признался французский президент. «Мы не собираемся отказываться от защиты европейских интересов ради решения британской внутриполитической проблемы», — заверил Макрон.

Как напоминает издание, Великобритания должна выйти из Евросоюза не позднее вечера 29 марта 2019 года. На 26 мая намечены выборы в Европарламент. Однако, по прогнозам Эммануэля Макрона, у Великобритании есть и третий вариант действий. Она может попросить у ЕС отсрочки брексита для проведения повторных переговоров и поиска иного решения. Вероятно, всё это будет длиться и после европейских выборов. По убеждению лидера Франции, британцы «начнут со второго (варианта — ИноТВ), а закончат третьим».

При этом глава Пятой республики, где со стороны протестующих «жёлтых жилетов» всё чаще звучат призывы к проведению общегражданских референдумов, не преминул заметить, что брексит «многое говорит нам …о том, чем могут обернуться подобные кажущиеся обоснованными референдумы».

«Этот референдум стал объектом манипуляций, манипуляций извне, с помощью того, что мы сегодня называем фейковыми новостями, со стороны тех, кто городил всякую чушь, а теперь говорит: «выпутывайтесь сами». В конечном итоге людям лгали», — уверен Макрон. «То, что они выбрали — невозможно. Теперь удачи представителям страны, которые должны воплотить в жизнь несуществующую вещь», — заключил президент.