Independent: брекситу без сделки большинство британцев предпочтут повторный референдум

Согласно последнему опросу, большинство британцев поддерживают идею проведения повторного референдума по брекситу, если парламент Великобритании не одобрит сделку Терезы Мэй, пишет The Independent. Тем не менее, отмечается, что против сделки по выходу страны из ЕС теперь выступают меньше британцев, чем ещё месяц назад.
В случае если парламент Великобритании проголосует против сделки по брекситу, большинство британцев предпочтут проведение повторного референдума о членстве страны в ЕС, сообщает The Independent со ссылкой на последний опрос общественного мнения организацией BMG Research.
Так, из полутора тысяч респондентов за второй референдум высказались 46%, тогда как против — всего 28%. Ещё 26% британцев, участвовавших в опросе, выбрали вариант «Не знаю».
Интернет-издание отмечает, что этот вариант большинство опрошенных сочли более предпочтительным, нежели возвращение премьер-министра Терезы Мэй в Брюссель для согласования новой сделки или брексит без каких-либо договорённостей с ЕС.
Также опрос показал, что тех, кто выступает против существующей сделки оказалось больше, чем тех, кто доволен согласованными с Брюсселем условиями. Тем не менее недовольство итогами переговорами Мэй с ЕС в британском обществе смягчается.
Что касается выхода Великобритании из ЕС, то против пересмотра результата референдума 2016 года выступили 39% опрошенных, тогда как 45% поддержали идею сохранения членства в союзе. 16% респондентов затруднились выбрать один из вариантов.
Вместе с тем 45% высказались в пользу новых переговоров по сделке. Отвергли же подобное предложение 34% опрошенных британцев.
Наименее популярным вариантом ответа оказался выход из ЕС без сделки, его поддержали лишь 35%, тогда как отвергли на 10% больше респондентов.
Интернет-издание сообщает, что опрос прошёл на фоне попыток Мэй убедить членов Лейбористской партии и британских профсоюзов выступить в поддержку существующей сделки с Брюсселем. В правительстве ожидают, что Брюссель поможет ей развеять страхи относительно вопроса о статусе ирландской границы колеблющихся членов парламента.
Вместе с тем The Independent предполагает, что Мэй не удастся заручиться одобрением своей сделки парламентом во время голосования на следующей неделе. Однако количество британцев, выступающих против результатов переговоров с ЕС, с декабря сократилось с 43% до 37%.
Кроме того, на вопрос, стоит ли парламентариям проголосовать в пользу сделки, положительно ответили 29%, что на 3% больше чем месяц назад. Прим этом оба раза вариант «не знаю» выбрали 30% респондентов.
При этом отмечается, что с июня кампанию, запущенную The Independent в поддержку проведения второго референдума, поддержали около 1 млн 100 тыс. человек. А сотни тысяч человек время от времени выходят с данным требованием на улицы Лондона.
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила на брифинге в ЦИК после получения удостоверения кандидата на пост президента Украины, что если она станет главой государства, то привлечёт украинского лидера Петра Порошенко к ответственности за коррупцию в стране.
Предложения о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), разрешающих штрафовать не компании, а потребителей газа за не установленные в срок счётчики, внесены в Госдуму. Об этом сообщил глава комитета по энергетике Павел Завальный.
Депутат Верховной рады Борислав Берёза прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что если Берёза не извинится перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой, депутат рискует получить «звонкую оплеуху» от «истинного мужчины, который в любом месте его достанет».
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал заявление сенатора Константина Косачёва о том, что в России на межведомственном уровне прорабатывается сценарий возможного выхода из Совета Европы (СЕ).
Бывший сотрудник МИД Японии Кадзухико Того, который в качестве главы департамента ведомства занимался подготовкой встречи в 2001 году президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Ёсиро Мори, отметил влияние санкций на переговоры двух стран.
Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал RT подписание украинским лидером Петром Порошенко закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчинённости религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица».
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал призыв Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» к ЦИК не регистрировать наблюдателей с российскими паспортами.
Американист, политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщения о том, что в Соединённых Штатах вновь потребовали от Европейского союза и Германии остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2».
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал RT сообщение пресс-службы «Нафтогаза» о том, что Украина импортировала в 2018 году 10,6 млрд кубометров газа на европейском направлении, что почти на 25% меньше прошлогодних показателей.