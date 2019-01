Independent: брекситу без сделки большинство британцев предпочтут повторный референдум

Согласно последнему опросу, большинство британцев поддерживают идею проведения повторного референдума по брекситу, если парламент Великобритании не одобрит сделку Терезы Мэй, пишет The Independent. Тем не менее, отмечается, что против сделки по выходу страны из ЕС теперь выступают меньше британцев, чем ещё месяц назад.

В случае если парламент Великобритании проголосует против сделки по брекситу, большинство британцев предпочтут проведение повторного референдума о членстве страны в ЕС, сообщает The Independent со ссылкой на последний опрос общественного мнения организацией BMG Research.



Так, из полутора тысяч респондентов за второй референдум высказались 46%, тогда как против — всего 28%. Ещё 26% британцев, участвовавших в опросе, выбрали вариант «Не знаю».



Интернет-издание отмечает, что этот вариант большинство опрошенных сочли более предпочтительным, нежели возвращение премьер-министра Терезы Мэй в Брюссель для согласования новой сделки или брексит без каких-либо договорённостей с ЕС.



Также опрос показал, что тех, кто выступает против существующей сделки оказалось больше, чем тех, кто доволен согласованными с Брюсселем условиями. Тем не менее недовольство итогами переговорами Мэй с ЕС в британском обществе смягчается.



Что касается выхода Великобритании из ЕС, то против пересмотра результата референдума 2016 года выступили 39% опрошенных, тогда как 45% поддержали идею сохранения членства в союзе. 16% респондентов затруднились выбрать один из вариантов.



Вместе с тем 45% высказались в пользу новых переговоров по сделке. Отвергли же подобное предложение 34% опрошенных британцев.



Наименее популярным вариантом ответа оказался выход из ЕС без сделки, его поддержали лишь 35%, тогда как отвергли на 10% больше респондентов.



Интернет-издание сообщает, что опрос прошёл на фоне попыток Мэй убедить членов Лейбористской партии и британских профсоюзов выступить в поддержку существующей сделки с Брюсселем. В правительстве ожидают, что Брюссель поможет ей развеять страхи относительно вопроса о статусе ирландской границы колеблющихся членов парламента.



Вместе с тем The Independent предполагает, что Мэй не удастся заручиться одобрением своей сделки парламентом во время голосования на следующей неделе. Однако количество британцев, выступающих против результатов переговоров с ЕС, с декабря сократилось с 43% до 37%.



Кроме того, на вопрос, стоит ли парламентариям проголосовать в пользу сделки, положительно ответили 29%, что на 3% больше чем месяц назад. Прим этом оба раза вариант «не знаю» выбрали 30% респондентов.



При этом отмечается, что с июня кампанию, запущенную The Independent в поддержку проведения второго референдума, поддержали около 1 млн 100 тыс. человек. А сотни тысяч человек время от времени выходят с данным требованием на улицы Лондона.