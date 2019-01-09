Le Figaro: британское правительство активно готовится к жёсткому брекситу

Правительство Великобритании начало активную подготовку к выходу из ЕС без соглашения, пишет Le Figaro. Для этих целей из бюджета в срочном порядке было выделено £2 млрд. Как напоминает издание, британский парламент так и не ратифицировал соглашение, заключённое Терезой Мэй с другими европейским странами, а значит перспектива «жёсткого брексита» через 80 дней становится всё более реальной.

В понедельник утром британское правительство призвало на помощь 89 фур для масштабной инсценировки затора в графстве Кент, сообщает Le Figaro. Постановочная пробка понадобилась для подготовки к выходу Великобритании из состава ЕС 29 марта без соглашения, поясняет издание. Таким образом власти тестировали маршрут разгрузки тяжелых грузовиков в случае «закупорки» на границе межу английским Дувром и французским Кале.

Как отмечает газета, сегодня через порт в Дувре в Великобританию въезжает около двух тысяч фур ежедневно, и на проезд каждой из них отводится не более двух минут. По прогнозам руководства порта, лишние две минуты таможенной проверки каждого грузовика приведут к затору длиной в 27 км с каждой стороны.

Британское министерство транспорта хочет убедиться в наличии «эффективного действующего плана в случае неполадок после выхода Соединённого Королевства из ЕС». С этой целью правительство ещё в конце прошлого года пописало ряд контрактов с паромными службами на сумму £107 млн с целью обезопасить поставки грузов.

«Быть сделке или не быть, вот в чём вопрос», — иронизирует автор статьи. Как напоминает Le Figarо, в ближайшую среду Совет министров Великобритании должен окончательно определить необходимые меры по подготовке к брекситу без сделки. Надежды Терезы Мэй на «рождественское чудо», которое убедило бы несговорчивых депутатов парламента в достоинствах её соглашения с Евросоюзом, не оправдались. В случае если соглашение не будет ратифицировано парламентом, вариант «жесткого брексита» станет для Великобритании, чей выход из ЕС должен состояться через 80 дней, «опцией по умолчанию», напоминает издание.

Всё это не могло не послужить причиной некоторой паники на высшем государственном уровне. В результате перед рождественскими каникулами для подготовки к брекситу без соглашения было в срочном порядке выделено £2 млрд.

Тем временем определённое число политиков и бизнесменов в Соединённом Королевстве предпринимают активные действия, чтобы не допустить подобного сценария. Более двухсот парламентариев подписали письмо с призывом к правительству «прийти к согласию и выработать механизм, который воспрепятствует брекситу без соглашения». Другая группа депутатов из оппозиционной Лейбористкой партии готовится внести поправку в законопроект о торговле, которая де факто лишит правительство доступа к налоговым ресурсам в случае жёсткого выхода из ЕС. Как отмечает издание, это может привести государства к своего рода «шатдауну по-английски».

Кроме того, в «наступление против жёсткого брексита» включились и представители бизнеса. В автомобильном секторе этот вариант называют «экзистенциальной угрозой», а каждая третья компания в Сити уже готовится к перемещению активов.