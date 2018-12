Times: после брексита Лондону придётся проснуться и начать «умную дипломатию»

После выхода из ЕС Великобритании придётся самостоятельно вести свою внешнюю политику, и некоторые этому рады, считая, что Лондон сможет быть мобильнее, пишет The Times. Журналист советует дипломатам действовать смелее: потеснить Францию в Африке, принять участие в Минском процессе, обратить внимание на выборы в Нигерии, Индонезии и Индии.

«Британскому МИДу так же трудно распутать брексит, как клубок змей», — пишет The Times. И доклад комитета по международным отношениям Палаты лордов, посвящённый будущему Великобритании в меняющемся мире, ситуацию не облегчил. Он лишь подчёркивает, что британские политики утратили своё чувство ориентации, отмечает автор статьи.



Среди рекомендаций в этом документе есть совет вести подрывную политику по отношению к США, пишет журналист, ведь сам Трамп своей стратегией ущемляет британские интересы по вопросам торговли и Ирана. Так, там напрямую говорится, что Лондону необходимо в меньшей степени полагаться на формирование общего с Америкой подхода к разрешению внешнеполитических проблем. То есть, перефразирует журналист, получается, что Великобритании не стоит доверять своему главному стратегическому союзнику, а вместо этого нужно работать с Европой, Россией и Китаем, чтобы придумать, как и дальше торговать с Тегераном.



Как отмечает The Times, авторы доклада практически уравнивают Россию и Америку, «пытаясь подорвать миропорядок, основанный на верховенстве права». Они предлагают Великобритании присоединиться к китайской инициативе Нового шёлкового пути, хотя многие азиатские страны критикуют Китай.



«Но есть в этом докладе и капля здравого смысла», — отмечает автор статьи. Там есть призыв вести после брексита более гибкую и шуструю внешнюю политику, однако совсем не говорится, как именно можно этого достичь. Впрочем, после выхода из ЕС на взаимоотношения с Брюсселем тоже придётся тратить больше времени и усилий. Сторонники брексита утверждали, что в самостоятельном режиме Лондон сможет креативнее вести свою внешнюю политику, «но факт в том, что мозг вытекает из костей британской дипломатии».



Другие отделы в правительстве объясняют медлительность МИДа тем, что желание остаться в ЕС записано в его ДНК. Кроме того, припоминают тот факт, что британская дипломатия склонна видеть развитие истории в стремлении к установлению либеральной демократии. Ведь на протяжении долгого времени Лондон видел свою силу в том, чтобы усиливать позиции за счёт многосторонней дипломатии, основываясь на международном праве, свободном рынке и членстве в Европейском союзе.



Теперь, когда связи с ЕС будут разорваны, внешнеполитической службе придётся управляться при сокращённом бюджете. Кроме того, по словам автора статьи, дружба Великобритании с США столь тесна, что Лондон считает совей обязанностью выражать сомнение в праве Америки на глобальное лидерство — и в результате истинным поборником либерального миропорядка представляет себя Китай.



Автор статьи предлагает политикам прислушаться к мнению иностранных экспертов и сделать Великобританию конкурентоспособной. Например, по его словам, можно попытаться отобрать у Франции её позиции в франкоязычной Африке, которой пока кроме Парижа интересуются лишь Китай и Россия. Он отмечает, что пока Лондон был в ЕС, он пытался столкнуть Францию и Германию, но теперь ему будет полезней сформировать с ними полноценное трио. Так, например, Великобритания могла бы тоже участвовать в поиске решения для кризиса на Украине.



Помимо всего прочего журналист The Times напоминает, что выборы грядут в Нигерии, Индонезии и Индии — и с этих трёх больших экономик он предлагает британскому МИДу проснуться и начать свою «умную дипломатию».