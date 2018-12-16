WP: внутренние угрозы мешают «большой тройке» Европы урезонить США

Лидеры Франции, Великобритании и Германии утрачивают политический капитал из-за усиления проблем в их собственных странах, пишет The Washington Post. В результате у ведущих европейских государств оказывается всё меньше рычагов на переговорах с Дональдом Трампом о торговле и дипломатии, отмечает издание.

Британский премьер-министр Тереза Мэй, французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель без особого успеха пытаются бороться со склонностью Дональда Трампа к национализму и изоляционизму. Они считают себя твердыней на пути американского лидера, который не разделяет их веру в международное сотрудничество, пишет The Washington Post.

Однако в настоящий момент Макрон, Меркель и Мэй утрачивают позиции в своих собственных странах. В итоге у «большой тройки» Европы оказывается всё меньше рычагов в её дипломатических и экономических спорах с Трампом, который приветствует развод Лондона с ЕС и обвиняет Париж с Берлином в «бездарном обращении» с популистскими движениями, отмечает издание.

Ведущие аналитики предрекают обострение раскола и противоречий между США и их ближайшими трансатлантическими союзниками. По их мнению, каждый из четырёх лидеров будет рассматривать мир с учётом внутренних угроз, а не общих внешнеполитических задач.





Директор европейской программы при Центре стратегических и международных исследований Хизер Конли считает, у Европы есть множество серьёзных проблем, которые необходимо решить. Среди них брексит, политический переходный период в Германии, а также ситуация в Венгрии и Польше, где у власти находятся поддерживаемые США «правые популисты».

«Мы наблюдаем начало дробления Европы, при котором становится всё труднее давить на Трампа или выступать против его недоверия к ЕС и коллективным торговым соглашениям», — подчёркивает Конли.



Мэй приходится бороться с восстанием в Консервативной партии, чтобы сохранить свой пост. Макрон идёт на «унизительный компромисс», отказываясь от запланированного повышения налогов из-за протестов в Париже. А «правящий дольше всех демократический лидер Европы» Ангела Меркель уже объявила, что собирается сложить полномочия на фоне вызов со стороны правых и левых сил.

Между тем американский президент может в любой момент выполнить свою угрозу и ввести 25-процентные пошлины на европейские машины. Новые тарифы нанесут наибольший урон Германии, но Британия и Франция также ощутят их негативный эффект.



«Я не питаю особой надежды, что Тереза Мэй, которая не отличается великолепным умением убеждать в разговорах с глазу на глаз, сможет по-настоящему урезонить Трампа в вопросах торговли», — рассуждает старший научный сотрудник нью-йоркского Совета по международным отношениям Себастьян Маллэби.

На его взгляд, лидеры Великобритании, Франции и Германии оказались в одинаково слабом положении. Они находятся на своём посту, но «не обладают всей полнотой власти».



Но главе Белого дома не стоит преждевременно радоваться подобному положению дел. Ослабление политического руководства в Великобритании, Франции и Германии не сулит ничего хорошего ни Америке, ни её президенту, утверждает директор Фонда защиты демократии Марк Дубовиц.

«Ни один из этих лидеров-центристов не обладает достаточным политическим капиталом, чтобы продвигать непопулярные среди народа решения. Поддержка Америки Трампа даже по вопросам, которые выгодны Европе и трансатлантическим отношениям, сегодня чрезвычайно непопулярна», — обращает внимание эксперт.