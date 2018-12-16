Times: политический хаос в Лондоне помогает Парижу переманивать британские компании

Вероятный приход к власти в Великобритании лейбористского правительства во главе с Джереми Корбином вызывает тревогу у деловых кругов страны, пишет The Times. Официальный Париж пытается воспользоваться ситуацией и привлечь британский бизнес на свою территорию. Ведь, по мнению французских властей, политическая неопределённость в Соединённом Королевстве пугает компании больше, чем протесты «жёлтых жилетов» во Франции, отмечает издание.

Перспектива прихода к власти лейбористского правительства во главе с Джереми Корбином беспокоит деловые круги Соединённого Королевства. Франция пытается сыграть на этих страхах, чтобы переманить к себе британский бизнес, пишет The Times.



Официальные представители Парижа заявляют, что руководители английских компаний считают Корбина намного большей угрозой, чем французское протестное движение «жёлтые жилеты». Они надеются, что на фоне «неразберихи» в правительстве Терезы Мэй бизнес в Великобритании осознает высокую вероятность победы лейбористов на следующих всеобщих выборах, после чего перенесёт свои штаб-квартиры и исследовательские центры во Францию.



В прошлом году правительство Эммануэля Макрона попросило Росса Макиннеса, президента производителя авиадвигателей Safran, возглавить миссию по продвижению Франции среди базирующихся в Соединённом Королевстве компаний. Его цель — убедить видных представителей британского делового сообщества, что после брексита им нужно вывезти своих сотрудников из страны и что наилучшее место для их работы находится по другую сторону Ла-Манша.



Накануне Макиннес встречался с главами британских фирм. Он думал, что его ждёт шквал вопросов о демонстрациях «жёлтых жилетов», которые переросли в уличные столкновения в Париже и других крупных городах.



«Об этом мне не задали ни одного вопроса. Но все они упоминали Джереми Корбина. Эта тема всплывала постоянно, потому что существует вероятность, что Корбин станет премьер-министром», — отметил глава Safran в интервью The Times.



«Представители бизнеса рассказывают мне, что Корбин приводит их в трепет. Его действительно боятся, и вероятность прихода к власти лейбористского правительства вызывает у них неизмеримо большее беспокойство, чем протесты во Франции», — подчеркнул Макиннес.



«Что такое месяц «жёлтых жилетов» в сравнении с тремя года неуверенности, к которым может привести правительство Корбина? Корбина воспринимают в качестве пугала», — добавил он.



Согласно отчёту консалтингового агентства Sia Partners, британский финансовый сектор планирует перенести 2539 рабочих мест из Лондона в Париж и 2071 позицию во Франкфурт. Французские власти оспаривают эту информацию, утверждая, что привлекли более 4 тыс. специалистов из Соединённого Королевства.



По словам Макиннеса, финансовый сектор уже почти полностью определился со своими планами после брексита. Поэтому в настоящий момент бизнесмен агитирует другие деловые сферы за переезд в ЕС после развода Лондона с Брюсселем.



Задача Макиннеса кажется неблагодарной. Особенно после того, как протесты «жёлтых жилетов» вынудили Макрона объявить о сокращении налогов и увеличении социальных выплат в попытке снизить недовольство.



Тем не менее глава Safran настаивает, что британские деловые круги готовы закрыть глаза на эти уступки после того, как французский президент пообещал следовать прежним экономическим курсом. «Дело в том, что бизнес не считает «жёлтые жилеты» чем-то важным до тех пор, пока Макрон придерживается своих структурных реформ. И я не вижу признаков того, что он собирается от них отказаться», — отметил Маккинес.



По словам французских властей, политический хаос в Лондоне помогает Парижу нивелировать урон, нанесённый имиджу страны протестами. «Неопределённость — это то, что по-настоящему не нравится деловым кругам, и именно с ней они сталкиваются в Великобритании», — заявил изданию один из чиновников.