Times: Евросоюз унизил Мэй, отказавшись идти на дополнительные уступки

Британский премьер Тереза Мэй была унижена европейскими лидерами, которые отказали ей в просьбе пойти на дополнительные уступки в рамках сделки по выходу Британии из ЕС, пишет The Times. Как поясняет издание, Мэй пыталась добиться от Брюсселя дальнейших уступок, чтобы британский парламент одобрил достигнутое ею соглашение.

Франция и Ирландия были главными противниками компромиссного соглашения, которое бы предоставило британскому премьеру «политические и правовые гарантии» того, что Лондон не окажется в «ирландской ловушке», поскольку Британия, хотя и собирается покинуть единый рынок ЕС, однако не желает восстановления полноценной границы с членом Евросоюза Ирландией.

Лидеры Европейского союза заняли бескомпромиссную позицию, отказав давать какие-либо обязательства и отвергнув довод Лондона о том, что ситуация с Ирландией «не является желаемым для Европы результатом».

В результате отказа со стороны Брюсселя Мэй возвращается в Лондон с пустыми руками, несмотря на её личное обращение к лидерам других государств с просьбой помочь довести дело с соглашением по брекситу до конца и добиться одобрения этого документа британским парламентом.

Согласно анонимным источникам в британском правительстве, которые, как пишет The Times, попытались сделать хорошую мину при плохой игре, от лидеров ЕС поступили «личные сообщения» о том, что дальнейшее обсуждение дополнительных уступок по брекситу пока окончательно не исключено.

Тем не менее Брюссель отверг предложение, выдвинутое Австрией и Финляндией при поддержке Германии, о проведении в следующем месяце специального саммита по брекситу.

Столь жёсткую позицию Брюссель продемонстрировал всего через несколько часов после того, как Мэй лично обратилась к лидерам ЕС с просьбой предоставить гарантии, что Британия не окажется в таможенной ловушке с Ирландией. В ходе часового выступления она предупредила, что если Евросоюз не готов пойти на компромисс, то он рискует столкнуться с ситуацией, когда брексит «случайно» произойдёт без соглашения по выходу Британии из ЕС.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поддержал позицию Франции и Ирландии и отказался идти навстречу Британии. Он также обвинил Мэй в неумении формулировать чёткие требования.

«Нашим британским друзьям нужно сказать, чего они хотят, вместо того чтобы спрашивать нас, чего хотим мы, — подчеркнул он. — Мы бы хотели, чтобы наши британские друзья представили нам свои ожидания, поскольку дебаты иногда туманны и неточны, а я бы хотел разъяснений».

Юнкер также сделал вывод, что лидеры ЕС выступили с жёсткой позицией, поскольку желали отправить послание британским парламентариям.

«Мы не хотим, чтобы Соединённое Королевство думало, что возможен какой-либо пересмотр достигнутых договорённостей. Это совершенно ясно. Мы можем внести разъяснения, но никаких реальных изменений делать не будем», — подчеркнул глава Еврокомиссии.