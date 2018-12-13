CNN: Мэй смогла пережить вотум недоверия, но брекситу это не поможет

Терезе Мэй попытались высказать недоверие депутаты её же партии, однако в результате голосования в парламенте вотум недоверия вынесен всё же не был, передаёт корреспондент CNN. Тем не менее выход Великобритании из ЕС по-прежнему назначен на 29 марта, эта дата зафиксирована, и удастся ли Мэй добиться конкретных планов по брекситу — вопрос по-прежнему открытый.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в безопасности — по крайней мере, на данный момент. Только что Мэй пережила голосование о вынесении ей вотума недоверия от собственной партии. Недовольство депутатов, выступающих за брексит, росло уже какое-то время. Их разочаровали результаты её переговоров по брекситу, они критикуют её за то, что ей не удалось добиться во время переговоров программы полного выхода из ЕС.



Корреспондент CNN Бианка Нобило следила за развитием событий в Лондоне. Бианка, несмотря на то, что на ближайший год премьер-министр Тереза Мэй в безопасности, планы по выходу Великобритании из ЕС в смешанном состоянии. Они договорились, что 29 марта Лондон выйдет из Евросоюза, но что будет, если твёрдого плана так и не получится?



БИАНКА НОБИЛО, корреспондент CNN: Если плана по брекситу так и не будет, то базовый вариант будет заключаться в брексите без дополнительного договора. Великобритания выходит из Европейского союза 29 марта. Это зафиксировано законом и не зависит от дальнейших договорённостей, так будет.



И именно такого сценария бизнесмены, депутаты и многие люди боятся больше всего. Именно этого премьер-министр и пытается избежать. Но её план совсем не встречает поддержки, члены её собственной партии по многим причинам отвергают его. Сегодня она попыталась перезапустить свой проект, давайте послушаем.



ТЕРЕЗА МЭЙ, премьер-министр Великобритании: Вот наша обновлённая миссия: обеспечить брексит, за который проголосовал народ, снова сплотить и построить страну, которая действительно работает на благо каждого.



БИАНКА НОБИЛО: Посмотрим, удастся ей это сделать или нет. Многие депутаты были очень разочарованы результатами, ведь около трети собственной партии её не поддерживают. Так что сможет ли она представить какой-либо план по брекситу — вопрос по-прежнему висит в воздухе. И это, конечно, негативно сказывается на престиже бизнеса и на её авторитете.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 12 декабря 2018 года.