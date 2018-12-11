Fox News: Фарадж предсказал Великобритании «крупнейший конституционный кризис»

Заключив неудачную сделку с Брюсселем, а потом отложив голосование по брекситу, британский премьер Тереза Мэй «начисто подорвала» свой авторитет, полагает бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства Найджел Фарадж. Теперь, по его словам, Великобританию ждёт конституционный кризис.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй откладывает важнейшее голосование по брекситу. В парламенте было намечено голосование по плану выхода из Евросоюза, однако только что, сегодня утром, премьер-министр его отложила, таким образом смешав планы, связанные с брекситом, и спровоцировав падение курса фунта стерлингов.



ТЕРЕЗА МЭЙ, премьер-министр Великобритании: Господин спикер, на протяжении двух лет большую часть времени я уделяла всесторонней проработке брексита, я прислушивалась к чаяниям общественности и, да, к её страхам тоже, нащупывала границы приемлемого для другой стороны. И я нисколько не сомневаюсь, что эта сделка — именно то, что нужно.



Найджел Фарадж — бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства, сыгравший важную роль в движении за выход Великобритании из ЕС. Он также вице-председатель Leave Means Leave («Выход — значит выход». — ИноТВ) и депутат Европарламента. Добро пожаловать, Найджел Фарадж, спасибо, что вы сегодня с нами! Это, очевидно, важнейшее утро для брексита. Предполагалось, что ближайшая пара дней будет иметь огромное значение. Теперь это голосование отложили. К чему это приведёт?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства: Премьер-министр заключила с Евросоюзом сделку о нашем выходе, и многие в парламенте, в том числе и я, сочли эту сделку плохой. Я даже заявлял, что это худшая сделка в истории. Нам предстояло отдать огромную сумму денег, и мы могли застрять в правилах ЕС на неопределённый срок. Ничто из этого не было удачным.



Сегодня утром до неё дошло, что она вот-вот проиграет в палате общин с разницей более 200 голосов. Такого поражения не терпело ещё ни одно правительство за всю историю нашего древнего парламента. Так что в последнюю минуту она отозвала сделку.



Что это значит? Во-первых, это значит, что её авторитет как премьер-министра теперь начисто подорван. У неё есть последний шанс: в четверг она отправляется в Брюссель, на встречу с другими 27 президентами и премьерами Европы, и на этой встрече она попытается добиться уступок, чтобы с этим вернуться в Вестминстер на следующей неделе.



Но сегодня днём я слышал её выступление перед палатой общин, она говорила, что поедет в Брюссель за гарантиями юридической однозначности… Этого недостаточно! Эта сделка не пройдёт. Я могу с уверенностью прогнозировать, что через неделю вы увидите в Великобритании один из крупнейших конституционных кризисов, пожалуй, более чем за сто лет.



Громкое заявление. И американские рынки этим напуганы.



Дата выхода в эфир 10 декабря 2018 года.