Sunday Times: Мэй потребует у Брюсселя более выгодных условий по брекситу

В отчаянной попытке спасти своё правительство от краха британский премьер Тереза Мэй собирается уподобиться Маргарет Тэтчер, сообщает The Sunday Times. Как поясняет издание, в ближайшее время она намерена отправиться в Брюссель, чтобы добиться от руководства ЕС более удачных условий выхода Британии из блока. В результате этого шага голосование по брекситу в палате общин может быть отложено.
Британский премьер-министр Тереза Мэй собирается уподобиться Маргарет Тэтчер, пишет The Sunday Times. В отчаянной попытке спасти своё правительство от краха она намерена отправиться в Брюссель и потребовать более удачной сделки по выходу Британии из Евросоюза.
Министры и помощники убедили премьер-министра в том, что для неё настал момент для «выяснения отношений» с руководством ЕС, если она хочет иметь хотя бы какой-то шанс заручиться поддержкой своих собственных парламентариев.
Ожидается, что в ближайшее время Мэй объявит о своих планах отправиться в Брюссель. Это, в свою очередь, может привести к тому, что намеченное на вторник голосование в палате общин по договорённостям с ЕС по брекситу будет отложено.
Британские министры настоятельно советуют Терезе Мэй продемонстрировать, что она борется за сделку, которую могли бы поддержать сторонники брексита. В противном случае, премьер, по их мнению, столкнётся с катастрофическим поражением, которое может привести к тому, что уже к Рождеству новым главой правительства станет лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.
Информация о предстоящей поездке британского премьера в Брюссель появилась на фоне сообщений о том, что многие министры намерены подать в отставку в связи в брекситом, говорится в статье.
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