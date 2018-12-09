Sunday Times Оригинал

Sunday Times: Мэй потребует у Брюсселя более выгодных условий по брекситу

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В отчаянной попытке спасти своё правительство от краха британский премьер Тереза Мэй собирается уподобиться Маргарет Тэтчер, сообщает The Sunday Times. Как поясняет издание, в ближайшее время она намерена отправиться в Брюссель, чтобы добиться от руководства ЕС более удачных условий выхода Британии из блока. В результате этого шага голосование по брекситу в палате общин может быть отложено.
Sunday Times: Мэй потребует у Брюсселя более выгодных условий по брекситу
Reuters
Британский премьер-министр Тереза Мэй собирается уподобиться Маргарет Тэтчер, пишет The Sunday Times. В отчаянной попытке спасти своё правительство от краха она намерена отправиться в Брюссель и потребовать более удачной сделки по выходу Британии из Евросоюза.
 
Министры и помощники убедили премьер-министра в том, что для неё настал момент для «выяснения отношений» с руководством ЕС, если она хочет иметь хотя бы какой-то шанс заручиться поддержкой своих собственных парламентариев.
 
Ожидается, что в ближайшее время Мэй объявит о своих планах отправиться в Брюссель. Это, в свою очередь, может привести к тому, что намеченное на вторник голосование в палате общин по договорённостям с ЕС по брекситу будет отложено.
 
Британские министры настоятельно советуют Терезе Мэй продемонстрировать, что она борется за сделку, которую могли бы поддержать сторонники брексита. В противном случае, премьер, по их мнению, столкнётся с катастрофическим поражением, которое может привести к тому, что уже к Рождеству новым главой правительства станет лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.
 
Информация о предстоящей поездке британского премьера в Брюссель появилась на фоне сообщений о том, что многие министры намерены подать в отставку в связи в брекситом, говорится в статье. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Sunday Times Великобритания Европа
теги
брексит Джереми Корбин Евросоюз Россия Тереза Мэй
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров