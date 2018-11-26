National: голливудский актёр Брайан Кокс раскритиковал британских консерваторов за их позицию по брекситу

Голливудский актер Брайан Кокс в программе Алекса Салмонда на телеканале RT поделился мыслями по поводу брексита. Как пишет издание The National, Кокс не стал стесняться в выражениях и капитально прошёлся по сторонникам выхода из Евросоюза, назвав их подлецами, которые думают только о себе.

Передачу Алекса Салмонда на RT жалует не всякий юнионист, но ни один из них не станет спорить с тем, что бывшему первому министру Шотландии удается заполучить для своей передачи очень статусных гостей.

Так, например, в четверг в студию пришел голливудский актер Брайан Кокс, который поделился мыслями по поводу брексита. Уроженец шотландского города Данди не стал стесняться в выражениях и капитально прошёлся по сторонникам выхода из Евросоюза. «Вся эта история с брекситом — это полный бардак, — заявил он. — Все эти люди — и Борис Джонсон, и Майкл Гоув, и Джейкоб Риз-Могг — показали себя подлецами, которые думают только о себе».

Салмонд поинтересовался у актера, что бы с этой троицей сделал Логан Рой — персонаж из телесериала, в котором сейчас снимается Кокс, — медиамагнат наподобие Руперта Мердока. «Вот уж Логан Рой с ними бы разобрался, — ответил Кокс. — Он бы им задницу надрал как следует. Он бы уж не стал все это терпеть». Не совсем парламентское выражение, но зато мысль ясна.

А вот на BBC в четверг один из зрителей передачи Question Time, которую снимали в городке Кэннок в Стаффордшире, вдруг пожаловался: «Прошлогодние выборы пришлось проводить из-за того, что Никола Стерджен и Шотландская национальная партия решили проверить, есть ли у Терезы Мэй доверие электората или нет».

Как всегда, на съемки не позвали ни Стерджен, ни члена Шотландской национальной партии, ни даже обычного шотландца — в общем, не было никого, кто бы указал им на смехотворность такого заявления. Причем выпускает передачу компания Mentorn Scotland для шотландского подразделения BBC. Иногда думаешь, что BBC и правда не «британская», а «английская» вещательная корпорация.