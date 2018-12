Washington Post: брексит лишит США главного союзника в ЕС

С выходом Великобритании из ЕС США потеряют своего основного союзника, который мог использовать своё право наложить вето в интересах Соединённых Штатов, пишет The Washington Post. Таким образом, после 29 марта 2019 года в ЕС образуется вакуум, который уже стремятся заполнить такие страны как Польша, Ирландия и Нидерланды.

После брексита США лишатся главной опоры в Европейском союзе, позволявшей стране оказывать влияние на принятие решений в рамках ЕС, пишет The Washington Post.



Издание отмечает, что выход Великобритании неизбежно приведёт к реорганизации Союза и, весьма вероятно, вынудит членов ЕС вернуться к рассмотрению ряда проблем. В частности, речь идёт о таких важнейших для США вопросах как свободная торговля, военная стратегия и антироссийские санкции.



«Нам было просто, когда в ЕС у нас была Великобритания. Мы постоянно были на связи. Наша идеология совпадала почти во всех отношениях», — признался бывший посол США в ЕС Энтони Гарднер.



The Washington Post подчёркивает, что лидеры обеих стран часто хвастаются «особыми отношениями», которые представляют собой плод политических, культурных и лингвистических связей и доверия. Однако, американские политики признаются, что за пределами ЕС Великобритания не будет вызывать у США того же интереса.



При этом ряд европейских стран уже претендуют на роль Лондона. Так, Ирландия намерена расширить своё посольство в Вашингтоне, Польша обещала разместить на своей территории американскую военную базу Форт Трамп, а Нидерланды стремятся показать США, что позиция страны во многом совпадает с британской.



«Образуется вакуум. Страны, включая мою, Польшу и другие, захотят этим воспользоваться. Но у них нет таких отношений, какие связывают Великобританию с США», — приводит издание слова бывшего итальянского дипломатического служащего Стефано Стефанини.



Кроме того, сами британцы столкнутся с рядом политических последствий, отмечает издание. В Великобритании понимают, что её ценность в качестве союзника США будет снижаться, и если королевство больше не сможет служить интересам США в Европе — они найдут кого-то другого.



Несмотря на то, что с избранием на пост президента Дональда Трампа США отдалились от европейских союзников, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пыталась поддерживать хорошие отношения с американским коллегой. Тем не менее, Трамп редко отвечал ей взаимностью.



В Брюсселе полагают, что США попытаются защитить свои интересы через специальные коалиции. Так, страны, ориентированные на свободу рынка: Дания, Швеция, Нидерланды и Ирландия, могут поддержать США по вопросам торговли и сбора данных.



Кроме того, в вопросе антироссийских санкций США может поддержать Германия. Хотя находятся и те, кто полагает, что выход Великобритании из ЕС лишит Соединённые Штаты союзника в противостоянии странам Южной Европы, которые не считают Кремль угрозой своей безопасности.



С другой стороны, весьма вероятно, что Европа без Великобритании может пойти в совершенно новом направлении, которое не устроит США. Так, недавно президент Франции Эммануэль Макрон предложил идею создания европейской армии, против которой выступают Лондон и Вашингтон.



Как полноправный член ЕС Великобритания могла наложить вето на подобные предложения, однако уже сейчас, за считанные месяцы до выхода из Союза, потеряла право голоса, сообщает The Washington Post.