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Die Welt: европейцы стали карликами на мировой арене

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Европейский мир затухает, пишет Die Welt. И всё из-за страхов и узколобости мышления европейцев, неспособных дискутировать и находить общие решения. Тем временем на мировой арене появляются новые сияющие звёзды в лице Китая и Индии, отмечает автор статьи Торстен Крауэль.
Die Welt: европейцы стали карликами на мировой арене
Reuters

После окончания холодной войны Европа чувствовала себя прекрасно, но в последнее время ей стали противостоять превосходящие её силы, пишет Die Welt. В Венгрии растут националистические настроения. Польша и Италия становятся популистскими государствами, отмечает автор статьи Торстен Крауэль.

Германия полна беженцев и скрытых страхов потерять былую стабильность и даже свою идентичность. «Европейцы стали карликами на мировой арене», пишет издание. По крайней мере, такое ощущение возникает у большинства граждан Европы.

При этом Китай с каждым годом становится всё более серьёзным конкурентом. Также наблюдается подъём Индии и радикального ислама, пробуждающего старые страхи европейцев перед вторжением. А теперь ещё и разоблачения АНБ вместе с главой Белого дома Дональдом Трампом разрушили мечту Европы о том, что Америка — это её «сильный сын», который сможет защитить от любых невзгод.

«Позади. Всё это теперь позади», — констатирует Крауэль. И узколобое мышления европейцев в любых вопросах, касающихся, например, искусственного интеллекта, брексита, климата или миграции, только усиливает чувство клаустрофобии и страх в одночасье превратится из вратаря в мяч. «Европейский мир затухает, а китайский сияет звездой. Каждую ночь европейцы видят этот символ своей агорафобии. И вскоре они могут ощутить себя ещё более маленькими, чем сейчас, если не научатся снова дискутировать и находить общие решения», — заключает издание. 

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Die Welt Германия Европа
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