France 24: «между российским молотом и американской наковальней» — проекты российских газопроводов оставляют Европу в замешательстве

Дания «играет на нервах» России, откладывая решение по вопросу прокладки в её территориальных водах участка газопровода «Северный поток—2», пишет France 24. Несмотря на официально озвученную обеспокоенность датчан экологическими рисками, причина может крыться в нежелании Копенгагена участвовать в противостоянии Москвы и Вашингтона. Как отмечает телеканал, с одной стороны российские газовые проекты приносят экономическую выгоду европейцам, однако с другой заставляют Белый дом оказывать давление на заокеанских союзников.

«Дания играет на нервах России», — пишет France 24. 21 ноября Копенгаген объявил о намерении отложить решение по вопросу прокладки в своих территориальных водах участка газопровода «Северный поток —2», одного из наиболее стратегически важных газовых проектов Москвы. Как напоминает издание, другие страны, задействованные в строительстве — Финляндия, Швеция и Германия — уже «дали зелёный свет» газопроводу, стоимость которого составит более €9 млрд. Как отмечается, эта задержка может помешать «Северному потоку — 2» достигнуть конечной точки маршрута, то есть Германии, к 2019 году, как планировалось ранее.

Официально Дания объяснила задержку с принятием решения необходимостью взвесить экологические риски строительства «гигантского» трубопровода длиной 1200 км в своих территориальных водах. Чтобы «умаслить» датчан, Россия даже предложила альтернативный маршрут прокладки трубопровода — который также ожидает одобрения.

Однако, по убеждению издания, «Копенгаген оказался между российским молотом и американской наковальней». Если Москва связывает с проектом, способным укрепить её позиции как основного поставщика газа в Европу, множество надежд, то Вашингтон не устаёт его критиковать в самых жёстких выражениях. Американский президент даже назвал Германию «пленницей России» за поддержку строительства газопровода.

По мнению издания, канцлер Германии Ангела Меркель — единственная из всех верит, что строительство «Северного потока — 2» может быть сведено к коммерчески выгодной сделке, которая позволит снизить цены на газ и разнообразить источники поставок. Остальные европейские страны, как и Вашингтон, полагают, что газопровод, прежде всего, имеет геополитическое значение. Его задача — направлять российский газ напрямую в Европу, минуя Украину. Как сообщает телеканал, в 2017 году свой официальный протест против строительства «Северного потока —2» выразили 13 европейских стран — в основном, бывших членов советского блока.

Помимо экологических соображений, присутствие российского газопровода возле датских берегов беспокоит Копенганен и по причинам, связанным с безопасностью, отмечает France 24. В частности, датчане опасаются, что Москва воспользуется случаем и разместит под трубопроводом шпионское оборудование.

Самые «пылкие» критики проекта находятся в Белом Доме. Отчасти их мотивация связана с желанием Дональда Трампа защитить интересы американских газовых производителей, полагает телеканал. США активно развивают собственную отрасль сжиженного газа, что заставляет их смотреть на желание России «установить энергетическое господство» над Европой в негативном ключе, поскольку Старый свет может стать для Америки прибыльным рынком сбыта.

Кроме того, с точки зрения Вашингтона, Москва превращается в «энергетического спрута», всё больше опутывающего Европу своими щупальцами не только с помощью «Северного потока—2», но и посредством газопровода «Турецкий поток», первый участок которого был открыт Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 19 ноября. Несмотря на то, что целью этого проекта является поставка 3,1 млрд м3 российского газа в Турцию к 2019 году, часть энергоресурсов будет предназначаться европейским потребителям. Для этой цели будет построен отдельный участок трубопровода. Как сообщает издание, его маршрут пока не утверждён, однако Вашингтон уже предпринимает активные попытки «насколько возможно осложнить России задачу», оказывая давление на союзников. По утверждению телеканала, Белый дом опасается впадения Европы в излишнюю зависимость от России, которая в этом случае имеет возможность превратиться в «энергетического запевалу». В подобной ситуации решимость европейцев поддерживать американские санкции в отношении России может ослабнуть, прогнозирует издание.