Spiegel: «Турецкий поток» сулит Анкаре подъём, а Украине — убытки

Россия давно стремилась укрепить свои позиции на европейском газовом рынке, и строительство «Турецкого потока» стало отражением её амбиций, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Теперь Москва сможет значительно повысить объёмы газа, поставляемого в страны ЕС. Для Турции это возможность стать важным энергетическим центром, а для Украины — опасность лишиться российского газа и пошлин за его транзит.

Pioneering Spirit — крупнейшее в мире судно, предназначенное, среди прочего, для прокладки подводных трубопроводов, уже на протяжении месяцев медленно движется по Чёрному морю с севера на юго-запад, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В понедельник российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на прямом включении с Pioneering Spirit отметили завершение строительства центрального участка газопровода «Турецкий поток». По дну Чёрного моря проложено примерно 1800 км газовых труб. Уже в 2019 году Россия должна поставить по ним первую партию газа.

Москва и Анкара вознамерились в срочном порядке завершить проект, родившийся после неудачи предшествующего: в 2014 году Россия остановила строительство газопровода «Южный поток» через Чёрное море в страны ЕС, напоминает издание. После этого у России появился новый план, а новым партнёром был объявлен Эрдоган.

Как уверяет Der Spiegel, Москва никогда не расставалась со старыми планами на строительство южного газопровода в ЕС. По версии издания, маршрут прокладки «Турецкого потока» отражает амбиции России: газ будет приходить на небольшой европейский краешек суши Турции, менее чем в 50 км от границы с входящей в ЕС Болгарией. Не менее половины поставляемого газа будет направлено дальше в Европу — об этом заявил в присутствии Владимира Путина турецкий президент Эрдоган.

Предполагается, что газ пойдёт через Болгарию, Сербию и Венгрию в Австрию. Российский лидер говорил об этом ещё в сентябре на встрече с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. По словам последнего, Венгрия очень в этом заинтересована. С Сербией соответствующий договор может быть подписан уже в январе, когда Путин поедет в Белград.

Для России продление «Турецкого потока» имеет не только экономическое значение, отмечается в статье. Такие славянские страны, как Сербия или Болгария, столетиями тесно связаны с Россией. В то же время Москва в регионе соперничает за влияние с ЕС и НАТО. Об этом говорит, к примеру, реакция России на вступление в НАТО Черногории с её 600-тысячным населением, подчёркивает немецкий журнал.

Как напоминает издание, всего три года назад Россия и Турция были близки к войне из-за сбитого турецкой стороной российского бомбардировщика над Сирией. Москва ввела санкции против Анкары, позже турецкий президент принёс Путину свои извинения, и отношения между странами начали налаживаться. Сейчас они стали теснее, чем когда-либо, настаивает Der Spiegel.

Оба государства не только сошлись в позициях по сирийскому конфликту, но и ведут тесное экономическое сотрудничество. В конце октября Путин приезжал на саммит по Сирии в Стамбул. В понедельник он снова посетил город — на этот раз причиной стал «Турецкий поток».

Турецкое правительство рассматривает газопровод как ключевой проект для покрытия потребностей страны в электроэнергии в будущем году, тем более что цены на импорт энергетики в последнее время резко возросли. С 2005 года потребность Турции в газе увеличилась почти вдвое, с 30 млрд кубометров до более чем 50 млрд кубометров газа. Участки «Турецкого потока», которые будут завершены в самом скором времени, должны покрыть до 31 млрд кубометров газа, необходимых Турции. Между тем, запланировано продление газопровода на ещё две трубы, что позволит вдвое повысить мощность — и может превратить Турцию в стратегически важный узловой центр, от которого будет зависеть снабжение газом юго-востока Европы.

Несмотря на то, что Россия уже сейчас поставляет Турции почти половину всего импортируемого страной газа, Эрдоган, по-видимому, не опасается зависимости от России, отмечает издание. Причина заключается в выгодном географическом положении страны: Турция уже получает сжиженный газ из Алжира и Нигерии, из соседних государств газ поставляют Иран и Азербайджан, к ним может присоединиться Ирак.

Как пишет Der Spiegel, в последнее время Россия занялась переориентацией своих энергетических связей на долгосрочную перспективу. Так, Москва ведёт с Китаем переговоры об увеличении поставок газа через «Силу Сибири». В текущем году «Газпром» повысил объёмы добычи газа, до конца года они должны превысить 500 млрд кубометров. В последний раз концерн добывал больше в 2011 году — однако, в отличие от прежних лет, Кремль не купается в деньгах.

С другой стороны, цель состоит в том, чтобы защитить рынки сбыта от конкурентов в будущем. Например, Азербайджан тоже планирует строительство южного газопровода до Балкан. Правда, стоимость этого проекта оценивается в $45 млрд. Это во много раз превышает затраты на строительство нового газопровода через Чёрное море, составляющие от $8 до $10 млрд.

Однако «Газпром» хочет защитить «свою» территорию и от крупного соперника в лице США, продолжает немецкий журнал. Американские демократы, как и республиканцы, требуют от европейцев покупать больше сжиженного газа из США. Поэтому Россия старается занять как можно больше рыночных ниш и заблокировать газовые поставки конкурентов.

Как подчеркнул Владимир Путин, «Турецкий поток» не направлен против чьих-либо чужих интересов. Тем не менее, в Киеве ситуацию оценивают иначе. Благодаря «Северному потоку — 2» и «Турецкому потоку», «Газпром» обеспечивает себе два пути доступа на европейские рынки — и всё это в обход Украины, которая до сих пор являлась важнейшей страной транзита газа. В прошлом году через её территорию на Запад было поставлено почти 80 млрд кубометров. Вскоре этому придёт конец, пишет Der Spiegel.

По замечанию издания, Россия уже на протяжении ряда лет строит планы по поводу того, как обойтись без транзита газа через Украину. «Северный поток», «Южный поток» и «Турецкий поток» — это инструменты, с помощью которых Россия хочет осуществить свою стратегическую цель. Почему это так важно для Кремля? Украина считает это поводом опасаться шантажа остановкой поставок, чтобы «поставить её на колени» в политическом отношении. Киев видит в поставках газа в ЕС через украинскую территорию своего рода гарантию выживания.

Россия, в свою очередь, уверяет, что Украина — ненадёжный партнёр и в прошлом присваивала газ, предназначенный для Европы. Кроме того, $2 млрд в год за транзит — слишком высокая цена.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер сейчас пытается договориться до компромиссного решения. Москва официально заверила его, что минимальные объёмы газа по-прежнему будут поставляться через Украину.

Вопрос в том, насколько можно верить этому согласию, подчёркивает Der Spiegel — после того как Путин годами настаивал на том, что закрыть транзитный коридор газа через Украину — стратегическая цель России. По версии экспертов, главная цель «Турецкого потока» состоит в том, чтобы минимизировать объёмы транзита газа через Украину, заключает Der Spiegel.