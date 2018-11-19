Business Times: в румынском шельфе разглядели конец российской монополии

Россия остаётся крупнейшим поставщиком энергоносителей в Европу, но Румыния взялась за разведку и добычу нефти и газа на своём черноморском шельфе, пишет Business Times. Её разведанных запасов хватит на полное самообеспечение на протяжении 15 лет, но при этом Бухарест рассчитывает поставлять часть ресурсов своим соседям по Восточной Европе.

Одна из беднейших стран Евросоюза Румыния может неожиданным образом составить конкуренцию России и избавить Восточную Европу от зависимости от российских поставок энергоресурсов, пишет Business Times, ссылаясь на данные информагентств. Оказывается, у Румынии есть большие залежи нефти и газа, которые ещё только предстоит разработать.

Эти запасы уже обеспечивают высокую степень самодостаточности Румынии в энергетике, но при этом на её черноморском шельфе остаётся много неразведанных резервов, которые привлекают внимание крупнейших нефтяных и газовых компаний мира. И некоторые, как американская ExxonMobil и австрийская OMV Petrom, уже начали поисковые работы в Чёрном море.

«Позиция Румынии как потенциально крупного производителя газа в регионе уникальна, и эти ресурсы могут представлять угрозу для практически монополии России», — заявил глава компании Black Sea Oil & Gas Марк Биком.

На сегодняшний день Румыния производит 10,5 млрд кубометров газа в год, в основном добывая его на суше. При этом потребляет она 11-12 млрд кубометров, то есть в отличие от своих соседей по Восточной Европе Румыния практически независима от поставок российского газа.

Но при этом по разным оценкам под Чёрным морем неразведанных запасов лежит от 170 до 200 млрд кубометров, и добывать их можно до 2040 года. Такой объём покрывает потребности Румынии на 15 лет. Если же говорить про страну вроде Франции, то ей такого объёма хватит на четыре года.

Румыния уже стала работать над своей веткой трубопровода BRUA, который частично финансируется Еврокомиссией и пройдёт также по территории Болгарии, Венгрии и Австрии. Но для осуществления всех этих планов необходимы инвестиции газовых компаний.

Крупные энергетические компании поставили свои амбиции на паузу после того, как Бухарест принял закон, который облагает налогом бурение на шельфе и предписывает половину добытого отправлять на внутренний рынок. Румынские власти рассчитывают получить от этого до $20 млрд за ближайшие 20 лет.

Но при этом Румынии по-прежнему не хватает инфраструктуры для транспортировки и потребления энергоресурсов. И нет никаких гарантий, что в данной сфере произойдут какие-либо подвижки. Так, едва ли каждый третий дом подключён к газовой сети, а в сельской местности для отопления практически везде используются дрова.

Впрочем, власти настаивают, что для них неприемлем вариант, когда газ будет просто уходить из страны и идти на развитие её соседей.

Впервые бурить на шельфе Чёрного моря стали при Николае Чаушеску 50 лет назад. А теперь, по мнению министра энергетики страны, Румыния может стать «региональным хабом» и внести свой вклад в энергобезопасность всей Европы.

Пока же одним из крупнейших поставщиков нефти и газа в Европу остаётся Россия, и Запад давно пытается изменить такую расстановку сил из-за постоянных геополитических трений между бывшими противниками времён холодной войны, отмечает Business Times.