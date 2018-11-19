Economist: отсутствие европейского спроса на американский СПГ заставит США повернуться к Азии

Отсутствие спроса на американский сжиженный газ, значительно превосходящий в цене газ российский, вынуждает поставщиков из США обратить внимание на Азию, пишет The Economist. Отмечается, что поставщики сжиженного газа в регион Катар и Австралия не способны удовлетворить растущие запросы Китая.

На прошлой неделе в надежде найти покупателей американского сжиженного газа министр энергетики США Рик Перри прибыл в Восточную Европу, пишет The Economist. Так, в Польше было объявлено о соглашении с польской государственной нефтегазовой компанией на поставку американского газа в течение 24-х лет.

По словам Перри, это показывает всей Европе, каким может быть её энергетическое будущее. Тем не менее, в тот же день в Западной Европе председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встречался с министром энергетики Германии Петером Альтмайером. Обсуждая увеличение поставок российского газа в Европу по газопроводу «Северный поток — 2», Миллер и Альтмйер обрисовали совсем иное будущее Европы.

Отмечается, что в настоящий момент в Европе всё больше опасаются за свою энергетическую безопасность. С 2015 года в Европе начался рост спроса на газ, что во многом связано с экономическим восстановлением и предпочтением экологически более чистых газовых электростанций. Международное энергетическое агентство ожидает, что в ближайшее время общеевропейский спрос должен стабилизироваться, а к 2040 году и вовсе незначительно снизиться.

Тем не менее, в связи с уменьшением добычи газа в странах ЕС, они попадают всё в большую зависимость от импорта из России. Однако события 2006 и 2009 года, когда Россия приостановила поставки газа через Украину, показали нестабильность ситуации. Это вынудило страны Европы искать новых поставщиков, в том числе США.

Несмотря на то что, благодаря растущему спросу в Южной Америке и Азии, США готовятся стать основным экспортёром сжиженного природного газа, в Европе обеспокоены тем, что он дороже российского.

Так, за миллион британских тепловых единиц американского газа Великобритания вынуждена платить по $6-7. Это вызвано необходимостью покрыть расходы на замораживание, транспортировку и повторное превращение топлива в газ. При этом российские долгосрочные поставки в Европу обходятся всего примерно в $5 за миллион британских тепловых единиц.

Вместе с тем газ из Катара и ряда стран Африки также уступает в цене американскому.

Это привело к тому, что, по данным Управления энергетической информации США, в прошлом году Европа приобрела в восемь раз больше газа по трубопроводу, чем сжиженного. Ожидается, что в 2018 году данная тенденция сохранится.

The Economist сообщает, что за первые шесть месяцев этого года импорт российского газа достиг рекордных объёмов, увеличившись на 8% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Дело в том, что наличие угрозы конкуренции со стороны США заставило «Газпром» снизить цены и работать ещё более эффективно.

Так что, весьма вероятно, что американский сжиженный газ направится прямиком в Азию, где нынешние поставщики, Катар и Австралия, не способны удовлетворять растущий спрос, прежде всего со стороны Китая.

Таким образом, американским поставщикам важнее убедиться в том, что торговая война с Китаем президента США Дональда Трампа не закроет для них этот рынок, нежели заключить любой контракт со странами Европы, пишет The Economist.