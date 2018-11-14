Hill: американский министр заявил, что России нельзя позволять использовать энергетику в качестве оружия

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что не следует позволять России использовать её производство энергоносителей в качестве оружия принуждения, пишет The Hill.

«Нам не стоит больше позволять Кремлю использовать энергетику в качестве оружия», — подчеркнул Перри.

Администрация Трампа, как отмечается в статье, работает над тем, чтобы открыть для США европейский энергетический рынок, на котором давно доминирует Россия.

Лоббирование Америки уже принесло успех в Германии и Польше. Так, в прошлый четверг во время визита Перри в Польшу Варшава подписала 24-летний контракт на закупку у США сжиженного природного газа. Это была вторая крупная сделка на поставку СПГ, которую Соединённым Штатам удалось заключить за последние несколько месяцев.

Несколькими неделями ранее канцлер Германии Ангела Меркель начала предпринимать шаги, направленные на то, чтобы открыть энергетический рынок её страны для американских компаний, которые в течение долгого времени оставались в стороне из-за высоких расходов на инфраструктуру.

Берлин выделил более полумиллиарда долларов на финансовое участие в постройке СПГ-терминала на севере Германии. В своё время этот проект застопорился на несколько лет, однако после лоббирования со стороны президента США Дональда Трампа Берлин пошёл на уступки.

Обе сделки, как пишет The Hill, ослабят «мёртвую хватку» России в европейской энергетике, ведь Москва с помощью поставок энергоносителей оказывает влияние на многие европейские страны.