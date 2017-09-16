Milliyet: символом российско-турецких отношений стали помидоры Когда Россия перестаёт закупать помидоры, соответствующий сектор сельского хозяйства Турции тут же «впадает в кому», пишет Milliyet. После инцидента с российским самолётом осенью 2015 года и санкций со стороны Москвы Анкара предприняла серию шагов для «демонстрации добрых намерений», и в результате Россия вновь открыла двери отдельным сельзхозпродуктам, говорится в статье. Однако проблема с помидорами до сих пор не урегулирована. 16 сентября 2017 Milliyet

Milliyet: Турецкая полиция не избивала российского журналиста В Турции опровергают сообщения о том, что журналист Аркадий Бабченко был якобы избит турецкой полицией во время ареста. Так, газета Milliyet приводит видеозапись, на которой видно, что полицейские действовали корректно и не применяли насилия к российскому репортеру, который освещал протесты на площади Таксим. 15 июня 2013 Milliyet

Milliyet: В убийстве консула Республики Ичкерия в Турции видна «тень ФСБ» Полиция Турции восстановила личность подозреваемого в убийстве Медета Унлю - почетного консула Республики Ичкерия, сообщает Milliyet. Им оказался уроженец Чечни Руслан Кемаль. Существует версия, что к преступлению причастна ФСБ России, так как это далеко не первое подобное убийство. 24 мая 2013 Milliyet

В Турции сомневаются в надежности «Росатома» Российская корпорация «Росатом» построит в Турции новую АЭС. Однако, несмотря на острую потребность страны в электричестве, газета Milliyet видит в этом проекте больше вреда, чем пользы. Да и политика «Росатома» в России вызывает у издания тревогу. 29 апреля 2013 Milliyet

Усилиями Путина рождаемость в России повысилась Программа Владимира Путина «Повышение рождаемости и поддержка материнства» дает результаты, сообщает газета Milliyet. Благодаря пакету стимулирующих мер показатели рождаемости и прироста населения выросли со времен распада СССР. 14 марта 2013 Milliyet