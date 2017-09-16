Milliyet
Milliyet: символом российско-турецких отношений стали помидоры
Когда Россия перестаёт закупать помидоры, соответствующий сектор сельского хозяйства Турции тут же «впадает в кому», пишет Milliyet. После инцидента с российским самолётом осенью 2015 года и санкций со стороны Москвы Анкара предприняла серию шагов для «демонстрации добрых намерений», и в результате Россия вновь открыла двери отдельным сельзхозпродуктам, говорится в статье. Однако проблема с помидорами до сих пор не урегулирована.
Milliyet: Турецкая полиция не избивала российского журналиста
В Турции опровергают сообщения о том, что журналист Аркадий Бабченко был якобы избит турецкой полицией во время ареста. Так, газета Milliyet приводит видеозапись, на которой видно, что полицейские действовали корректно и не применяли насилия к российскому репортеру, который освещал протесты на площади Таксим.
Milliyet: В убийстве консула Республики Ичкерия в Турции видна «тень ФСБ»
Полиция Турции восстановила личность подозреваемого в убийстве Медета Унлю - почетного консула Республики Ичкерия, сообщает Milliyet. Им оказался уроженец Чечни Руслан Кемаль. Существует версия, что к преступлению причастна ФСБ России, так как это далеко не первое подобное убийство.
В Турции сомневаются в надежности «Росатома»
Российская корпорация «Росатом» построит в Турции новую АЭС. Однако, несмотря на острую потребность страны в электричестве, газета Milliyet видит в этом проекте больше вреда, чем пользы. Да и политика «Росатома» в России вызывает у издания тревогу.
Усилиями Путина рождаемость в России повысилась
Программа Владимира Путина «Повышение рождаемости и поддержка материнства» дает результаты, сообщает газета Milliyet. Благодаря пакету стимулирующих мер показатели рождаемости и прироста населения выросли со времен распада СССР.
Бизнесмены не дадут поссориться России и Турции
Перенос визита Владимира Путина на фоне событий в Сирии и инцидента с самолетом заставил многих подумать об охлаждении отношений между Москвой и Анкарой. Однако журналист газеты Milliyet считает, что причин для беспокойства нет, ведь Россия - один из крупнейших торговых партнеров Турции.