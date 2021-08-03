Milliyet: пользователи соцсетей раскритиковали фотографии россиян на фоне пожаров в Турции
127 лесных пожаров, вспыхнувших по всей Турции, потушены или взяты под контроль. В социальных сетях часто появляются посты о пожарах, ставших сенсационной темой мировой повестки дня. Однако, как пишет Milliyet, публикации россиян, которые проводят свой отдых в Турции, особенно фотографии, представленные моделями и блогерами вниманию своих подписчиков, вызвали бурный резонанс.
Виктория Лопырёва, позировавшая на фоне пожаров в Турции и написавшая: «Я такая горячая, что всё вокруг горит», — подверглась резкой критике со стороны своих фолловеров.
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