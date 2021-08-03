Milliyet: пользователи соцсетей раскритиковали фотографии россиян на фоне пожаров в Турции

В то время как Турция борется с лесными пожарами, охватившими страну, российские туристы публикуют фотографии на фоне стихийного бедствия. Как пишет Milliyet, публикации россиян, которые проводят свой отдых в Турции, особенно фотографии, представленные моделями и блогерами вниманию своих подписчиков, подверглись резкой критике со стороны пользователей соцсетей.

127 лесных пожаров, вспыхнувших по всей Турции, потушены или взяты под контроль. В социальных сетях часто появляются посты о пожарах, ставших сенсационной темой мировой повестки дня. Однако, как пишет Milliyet, публикации россиян, которые проводят свой отдых в Турции, особенно фотографии, представленные моделями и блогерами вниманию своих подписчиков, вызвали бурный резонанс.

Виктория Лопырёва, позировавшая на фоне пожаров в Турции и написавшая: «Я такая горячая, что всё вокруг горит», — подверглась резкой критике со стороны своих фолловеров.

Как отмечает издание, Лопырёва, которая в ответ на критику удалила написанное, не единственная, кто отметился скандальными постами. Другой блогер разместила одновременно несколько фотографий и пошутила о пожарах. Кроме того, она написала, что в настоящее время отмечает свой день рождения в Турции.

Подписчикам 22-летней блогерши не понравились шутки о пожарах на курортах, и россиянке напомнили, что многие леса и города Турции борются с пламенем.

Блогеру Ирине Ваймер пришлось извиниться за свои публикации, и она написала: «Я прошу прощения у турецкого народа за то, что мой пост вышел за рамки своей цели».

«Моя цель состояла определённо не в том, чтобы обидеть турецкий народ, — продолжила Ирина. — С пожеланием скорейшего заживления всех ран».