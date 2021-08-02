France 2: настоящая катастрофа — пожары продолжают разорять Турцию и Грецию

Вот уже несколько дней Турция охвачена сильнейшими лесными пожарами за последние десять лет, сообщает France 2. В стране зафиксировано более 70 очагов возгорания, а количество пострадавших измеряется сотнями людей. Кроме того, из-за сильных ветров и жары огонь распространился и в Греции, где пламя уничтожает оливковые рощи и целые деревни, передаёт телеканал.

Вынужденные спасаться бегством туристы в спешке покидают свой отель. Над их головами облака дыма и приближающиеся к ним вертолёты — признак охваченной огнём местности. Пожар в порту Бодрума и в Мармарисе — на самых посещаемых морских курортах Турции.

Этих укрывшихся на пляже туристов не могут эвакуировать наземным транспортом. Каждый из них должен ждать своей очереди, чтобы подняться на борт этой надувной лодки. Вот уже пять дней Турция охвачена сильнейшими лесными пожарами за последние десять лет. Более 70 очагов возгорания: на юге Анкары, в районе Бодрума, в Анталии и Мармарисе.

Распространяемые шквальными ветрами и жаркой погодой пожары также вспыхнули в Греции — на севере Пелопоннеса, недалеко от Патр. Здесь в пепел обратились оливковые рощи и целые деревни.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Катастрофа, которая здесь произошла, огромна, в этом нет никаких сомнений. Это были неповторимые «зелёные лёгкие».

Пожарные мобилизованы на всех фронтах: на земле, на море и даже в воздухе — в попытке выиграть битву с пламенем. Как минимум восемь человек пострадали в катастрофе в Греции. В Турции их 800 — вдобавок к шестерым погибшим.

Дата выхода в эфир 01 августа 2021 года.