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Euronews: мощные пожары на южном побережье Турции стали «национальным бедствием»
В Турции мобилизованы все возможные силы для ликвидации сильнейших пожаров, которые власти называют «национальным бедствием». Огнём охвачено уже семь провинций страны, оттуда эвакуируют людей. В провинции Бодрум среди эвакуированных постояльцев отеля оказалось около сотни российских туристов. Греция также предложила Турции свою помощь в борьбе со стихией, передаёт Euronews.

Лесные пожары на южном побережье Турции стали «национальным бедствием» — об этом заявляют в правительстве страны. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, мобилизованы все возможные силы для ликвидации возгораний.

В четверг новые природные пожары были зафиксированы в 16 различных местностях, включая курорт Ичмелер вблизи Мармариса. В провинции Бодрум в районе Гюверджинлик были эвакуированы постояльцы отеля, среди которых оказалось около сотни российских туристов.

В тушении огня в семи регионах страны принимают участие 4000 пожарных. По последним данным, в провинции Анталья в Манавгате, где разгорелись самые масштабные пожары, три человека погибли и свыше 180 пострадали. Эвакуированы жители 20 районов. В деревне Кепезбелени сгорели почти все жилые дома.

Афины выразили готовность оказать Анкаре необходимую помощь в борьбе со стихией. Причиной быстрого распространения пламени стал сильный ветер. Следствие также рассматривает версию поджогов.

Дата выхода в эфир 29 июля 2021 года. 

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Euronews Франция Европа
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