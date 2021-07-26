Euronews: в Западной Европе бушуют масштабные лесные пожары

19:07
В Воронежской области возбуждено дело из-за поддельной справки
Уголовное дело по факту внесения в единую информационную систему фиктивных сведений о вакцинации против COVID-19 возбуждено в отношении жителя Воронежской области.
19:07
Губерниев отреагировал на победу российских гимнастов на ОИ в Токио
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу сборной России на Играх в Токио в командных соревнованиях по спортивной гимнастике.
19:06
Льготники Подмосковья смогут бесплатно ездить и на коммерческих маршрутах региона
Льготники Московской области смогут бесплатно ездить и на коммерческих маршрутах общественного транспорта региона.
19:03
В Тюменской области сообщили о новом очаге COVID-19
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщило о новом очаге коронавирусной инфекции, выявленном на одном из местных заводов.
19:03
В Башкирии зафиксировали 248 новых случаев COVID-19 за сутки
Глава Минздрава Башкирии сообщил о приросте в республике заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 248 новых случаев.
19:01
В Татарстане сдадут в эксплуатацию девять долгостроев в 2021 году
Исполнительный директор Фонда поддержки обманутых дольщиков Республики Татарстан Иван Новиков заявил, что в 2021 году планируют сдать в эксплуатацию девять проблемных домов.
18:56
В Госдуме прокомментировали протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы
Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал протест властей Японии в адрес России из-за посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным Итурупа бессмысленным и контрпродуктивным шагом.
18:53
Ригин: наша сабля — сильнейшая в мире
Чемпион Европы по фехтованию в командной рапире Дмитрий Ригин поделился впечатлениями от поединка российских саблисток Софьи Великой и Софии Поздняковой в финале Олимпийских игр в Токио.
18:47
В АТОР назвали влияющие на рост стоимости авиабилетов факторы
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал возможное повышение стоимости авиабилетов на международные перелёты.
18:44
24 канал: Кравчук почти месяц находится в реанимации и подключён к ИВЛ
Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук с конца июня находится в реанимации после операции на сердце.
18:44
В Оренбургской области за сутки выявили 317 новых случаев COVID-19
В Оренбургской области суточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией составил 317 человек.
18:42
На поддержку многодетных семей дополнительно направят 1,44 млрд рублей
Правительство России дополнительно выделяет 1,44 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих трёх и более детей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
18:42
Путин назвал триумфальным выступление Софии Поздняковой в Токио
Президент России Владимир Путин назвал триумфальным выступление Софии Поздняковой в соревнованиях по фехтованию на саблях (индивидуальное первенство) в Токио.
18:39
Голоцуцков: ребята и вся команда по спортивной гимнастике — просто герои и молодцы
Российский гимнаст Антон Голоцуцков прокомментировал победу мужской сборной страны на Олимпийских играх в Токио.
18:38
В АТОР прокомментировали ситуацию с Турцией
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович прокомментировал ситуацию с Турцией.
18:37
Biocad разрешили клинические исследования в России вакцины от COVID-19
Министерство здравоохранения выдало Biocad разрешение на проведение в России клинических исследований собственной вакцины против коронавируса.
18:34
Суд арестовал обвиняемого в убийстве полицейского в Ставрополе
Ленинский районный суд Ставрополя арестовал обвиняемого в убийстве заместителя начальника городского отдела уголовного розыска.
18:31
Школьники из Москвы получили пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике
Учащиеся московских школ выиграли пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике.
18:30
Адвокаты рассказали, почему некоторые работодатели не индексируют зарплату
Заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин рассказал, почему некоторые работодатели не индексируют зарплату.
18:28
Поздняков поделился эмоциями от победы дочери на ОИ в Токио
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал победу своей дочери Софьи в финале Игр в Токио.
18:28
В Оренбургской области прививку от COVID-19 сделали более 470 тысяч человек
В Оренбургской области прививку от коронавируса сделали более 470 тыс. человек, заявил губернатор Денис Паслер на расширенном заседании коллегии прокуратуры региона.
18:26
Более миллиона детей получат единовременную выплату к началу учебного года в Подмосковье
Родители более 1 млн детей получат единовременную выплату к началу учебного года в Московской области.
18:23
Генсек ООН отметил рост числа голодающих в мире в 2020 году
Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал о росте числа голодающих в мире в 2020 году на 161 млн по сравнению с аналогичным показателем предыдущего периода.
18:21
Мустафина — о Далалояне: памятник человеку нужно поставить
Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина поделилась своими эмоциями после победы мужской сборной России по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио в командном многоборье.
18:19
В Севастополе запустят новый модуль для пациентов с COVID-19
Директор департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов сообщил, что на следующей неделе в городе будет запущен в работу новый модуль для пациентов с коронавирусной инфекцией.
18:18
В Ростовской области качество зерновых проверяют мобильные лаборатории
По Ростовской области начали курсировать передвижные лаборатории для анализа качества зерна нового урожая. Специалисты берут пробы и выдают результаты прямо в поле или на зернохранилищах.
18:18
В АТОР заявили, что в месяц на курорты Египта смогут летать не более 30 тысяч россиян
Около 28—30 тыс. россиян при текущей ёмкости самолётов смогут отправиться в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду в месяц.
18:15
В Госдуме прокомментировали указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди.
18:10
Позднякова: в этой победе больше эмоций и правильного настроя
Россиянка Софья Позднякова поделилась впечатлениями от завоевания золотой медали в турнире саблистов на Олимпийских играх в Токио.
18:09
На Ставрополье арестовали троих фигурантов дела о подготовке теракта в полиции
Ставропольский краевой суд арестовал троих фигурантов дела о подготовке теракта в здании полиции в Кисловодске, передаёт РИА Новости.
18:08
Российский модуль «Пирс» затоплен в Тихом океане
Отстыкованный от МКС модуль «Пирс» вместе с грузовым кораблём «Прогресс МС-16» затоплен в Тихом океане.
18:03
Матыцин поздравил Бондаря и Минибаева с бронзой на ОИ в Токио
Министр спорта России Олег Матыцин поздравил Александра Бондаря и Виктора Минибаева с завоеванием бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.
17:58
В Севастополе в ДТП с участием автобуса пострадали три человека
Трое пассажиров пострадали в автомобильной аварии с участием внедорожника и пассажирского автобуса, которая произошла в Севастополе.
17:51
Олимпийский чемпион Храмцов рассказал, кому подарит призовую машину за победу на Играх
Российский тхэквондист Максим Храмцов, который завоевал золотую медаль на Играх в Токио, заявил, что подарит автомобиль за победу на Олимпиаде отцу.
17:49
Крым с начала года принял более четырёх миллионов туристов
Свыше 4 млн человек отдохнули в Крыму в этом году, по данным на середину лета.
17:47
Шойгу провёл переговоры с главой оборонного ведомства Армении
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с исполняющим обязанности главы оборонного ведомства Армении Аршаком Карапетяном.
17:45
В Северной Осетии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
В Северной Осетии подтвердили 59 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 29 человек.
17:42
Егорян поздравила Позднякову с победой на ОИ в Токио
Известная российская фехтовальщица Яна Егорян поделилась своими эмоциями от победы Софии Поздняковой над Софьей Великой в финале турнира саблистов на Олимпийских играх в Токио.
17:41
Аналитик оценил дефицит на рынке новых автомобилей
Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил, что на рынке новых автомобилей наблюдается дефицит, из-за чего часть потребителей вынуждены покупать подержанные авто.
17:39
В Минфине предложили лицензировать производство и оптовую торговлю сигаретами
Министерство финансов разработало законопроект о государственном регулировании производства и оборота табачных изделий и сырья для их производства.
17:36
Ущерб по делу бывших чиновников Минобороны превысил 1 млрд рублей
Ущерб по уголовному делу бывших чиновников Минобороны России, обвиняемых во взятке, превысил 1 млрд рублей.
17:28
Врач рассказала о пользе прогулок босиком по траве
Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о пользе прогулок босиком по траве.
17:28
Россия занимает четвёртое место в общем зачёте после третьего дня на Играх в Токио
По итогам третьего соревновательного дня летней Олимпиады в Токио сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте.
17:27
В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Тамбовской области зарегистрировали 97 случаев коронавируса.
17:24
РЭО проинвестирует строительство двух заводов по переработке отходов в Подмосковье
Российский экологический оператор (РЭО) впервые вложится в два инвестиционных проекта, в рамках которых построят два мусороперерабатывающих комплекса в Московской области. Наблюдательный совет госкорпорации одобрил сделку.
17:24
Начата проверка после побега четырёх мальчиков из детского сада в Москве
Прокуратура начала проверку по факту побега из детского сада на юго-западе Москвы четырёх мальчиков, которым удалось пролезть под забором и скрыться.
17:22
Список всех медалистов третьего дня Олимпиады в Токио
По итогам третьего соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио было разыграно 21 комплект наград.
17:21
В Краснодарском крае зафиксировали 257 случаев коронавируса за сутки
В Краснодарском крае зарегистрировали 257 случаев коронавируса за сутки. Выписан 51 пациент.
17:19
Узбекистан намерен в ближайшее время запустить выпуск «Спутника V»
В Узбекистане в ближайшее время планируют запустить производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.
17:02
Японцы победили в миксте по настольному теннису на Олимпиаде
Японцы Мидзутани Юн и Ито Мима завоевали золотые медали в смешанном парном разряде по настольному теннису на Олимпийских играх в Токио.