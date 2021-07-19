CBS News: люди продолжают уничтожать «зелёные лёгкие» нашей планеты в Амазонии

Изменения климата приводят к повышению средних температур, в то время как люди всё активнее уничтожают леса. Всё это вызывает больше пожаров и лишает тропические леса Амазонии способности очищать воздух от углекислого газа, приводя к ещё более активному глобальному потеплению, предупреждают исследователи. В итоге уровень углекислого газа в атмосфере нашей планеты уже достиг максимума за последние 3,6 млн лет — и если срочно не принять мер для спасения лесов, ситуация будет только ухудшаться, передаёт CBS News.
Тропические леса Амазонии имеют решающее значение в борьбе с изменением климата, потому что они поглощают больше углекислого газа из атмосферы, чем выделяют. Но как показало исследование, которое проводилось в течение девяти лет на территории четырёх регионов Амазонии, люди несут серьёзную угрозу этой функции тропических лесов.
На северо-западе Амазонии, где почти круглый год сохраняется довольно влажный климат, леса в основном сохранили свою способность поглощать примерно столько же углерода, сколько они выделяют. Однако чем дальше исследователи продвигались на юго-восток, тем больше замечали, что это равновесие нарушено.
Изменения климата уже способствовали повышению средних температур в этом регионе, при этом люди продолжали уничтожать всё больше и больше леса. Всё это вместе приводит к тому, что здесь происходит всё больше пожаров и разрушений, в результате леса всё чаще лишаются своей природной способности очищать воздух.
Это исследование проводилось в то время, когда уровень углекислого газа в атмосфере достиг максимума за последние 3,6 миллиона лет. Причём углекислый газ — это парниковый газ, а это означает, что он удерживает тепло в атмосфере Земли и способствует процессу глобального потепления.
Тропические леса, такие, как растут в Амазонии, крайне необходимы, чтобы можно было компенсировать переизбыток углекислого газа. Однако люди полностью их уничтожают. По данным неправительственной организации Rainforest Foundation Norway, к настоящему моменту 34 процента тропических лесов уже «полностью исчезли».
Один из авторов исследования по Амазонии Джон Миллер рассказал в интервью CBS News, что восстановить уничтоженные леса «крайне сложно», даже если потратить на это «сотни лет». И даже если сам лес через сто лет как-то сможет восстановиться, сам климат к этому моменту уже может быть совсем другим — а это означает, что функция леса в отношении углерода будет неопределённой.
ДЖОН МИЛЛЕР, исследователь лесов Амазонии: Это действительно очень серьёзное предупреждение в отношении того, что происходит, как мы видим, на довольно больших и важных территориях. И если мы прямо сейчас не предпримем каких-то мер, чтобы попытаться скорректировать нашу политику как в отношении уничтожения лесов, так и в сфере сокращения выбросов от сжигания ископаемого топлива, то всё будет только ухудшаться.
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