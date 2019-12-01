CNN: Ди Каприо отверг обвинения о причастности к лесным пожарам в Бразилии

Леонардо Ди Каприо прокомментировал недавние заявления бразильского президента Жаира Болсонару, который обвинил актёра в финансировании экологических групп, якобы устроивших пожары в тропических лесах страны. По словам голливудской знаменитости, он солидарен с людьми и организациями, защищающими Амазонию, но не оказывал им материальную помощь, передаёт CNN.

Бразильский президент Жаир Болсонару нашёл «необычного кандидата», чтобы объяснить причину лесных пожаров в Амазонии. Он объявил о причастности к бедствию американского актёра и защитника окружающей среды Леонардо Ди Каприо, сообщает CNN.

Во время веб-трансляции Болсонару заявил, что неправительственные организации (НПО) устраивали пожары, опустошавшие амазонские леса. «Люди из НПО, что они сделали? Что может быть проще? Подожгли растительность», — заявил президент, не подкрепив свои слова конкретными доказательствами.

«Сделайте фотографию, видео, отправьте в НПО. НПО распространит их, проведёт кампанию против Бразилии, свяжется с Леонардо Ди Каприо, и Леонардо ДиКаприо пожертвует 500 $тыс этой НПО. Часть этих денег пошла людям, которые устроили пожар, ведь так?» — продолжал он.

Позже на встрече со своими сторонниками бразильский президент вновь повторил претензии к голливудской знаменитости. «Леонардо Ди Каприо — классный парень, ведь так? Даёт деньги на сожжение Амазонии», — заявил он.

Ди Каприо ответил на эти претензии в Instagram. Он отверг обвинения Болсонару о финансировании экологических организаций, но при этом выразил поддержку бразильскому народу, который помогает сохранить амазонские леса.

«На кону будущее этих незаменимых экосистем, и я с гордостью занимаю сторону групп, которые их защищают. Хоть они и достойны поддержки, мы не финансировали ставшие мишенью организации», — написал актёр в Instagram.

Global Wildlife Conservation и IUCN Species Survival Commission — две крупнейшие экологические группы, работающие в Амазонии. В своих заявлениях они осудили нападки Болсонару на защитников природы, но при этом не стали называть его имени.

Болсонару уже не в первый раз возлагает ответственность за амазонские лесные пожары на НПО. В августе, когда международная критика в адрес бразильских властей достигла максимума, он обвинил в поджогах экологические группы, напоминает телеканал.

Эти обвинения противоречили выводам некоторых организаций, в том числе Amnesty International. Они связывают пожары с самим Болсонару и его политикой, которая привела к увеличению вырубки тропических лесов, обращает внимание CNN.