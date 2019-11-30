Guardian: Болсонару обвинил Ди Каприо в пособничестве поджигателям лесов Амазонии

Бразильский лидер Жаир Болсонару заявил, что известный американский актёр Леонардо Ди Каприо финансирует экологическую организацию, поджигающую леса Амазонии. По словам Болсонару, поджоги совершаются с целью активизации усилий по сбору средств для неправительственных природоохранных организаций, пишет The Guardian.

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актёра и экологического активиста Леонардо Ди Каприо в причастности лесным пожарам в Амазонии, сообщает The Guardian.

Так, глава государства обвинил Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций, которые, по его словам, поджигают тропические леса, входящие в бассейн Амазонки, ради наживы.

«Леонардо Ди Каприо — отличный парень, не так ли? Давать деньги за сожжение Амазонки», — заявил Болсонару, пообещав изгнать экологические НПО из Бразилии. При этом сын президента парламентарий Эдуардо Болсонару уточнил, что актёр пожертвовал ₤230 тыс. некой «неправительственной организации, которая подожгла Амазонку».

The Guardian обвинения в адрес Ди Каприо называет «необоснованными», отмечая, что Болсонару не представил никаких доказательств своих слов.

Ещё одно бездоказательное обвинение было выдвинуто в адрес Всемирного фонда дикой природы. В частности, Эдуардо Болсонару заявил, что там заплатили одной из НПО около ₤13 тыс. за фото горящих лесов.

Тем не менее в представительстве природоохранной организации в Бразилии причастность к катастрофе отрицают, осуждая «ложь в адрес организации».

С критикой слов президента и его сына выступили и многие бразильские политики. Так, сенатор от штата Амапа Рэндольф Родригес увидел в заявлениях Болсонару признаки отчаяния.

«Наш беспечный и некомпетентный президент, ответственный за беспрецедентное разрушение экологии в нашей стране, хочет обвинить Ди Каприо, но не станет обвинять собственную администрацию, неспособную и шагу ступить, не разрушив что-либо», — приводит The Guardian слова Родригеса.

При этом издание связывает ситуацию с арестом четырёх пожарных — добровольцев, которых во вторник местная полиция задержала по обвинению в поджогах с целью активизации усилий по сбору средств для одной из экологических организаций. Вместе с тем дело, получившее широкий общественный резонанс, было прекращено уже в четверг.