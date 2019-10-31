24 Horas: бразильский президент назвал «канальями» журналистов, связавших его имя с убийством правозащитницы

«Канальи» и «негодяи» — такие оскорбления президент Бразилии Жаир Болсонару адресовал журналистам телеканала Globo TV, которые провели расследование и связали его имя с убийством известной правозащитницы Мариэль Франку, передаёт Canal 24 Horas TV. «Вы не меня предаёте, вы предаёте Бразилию», — прокомментировал ситуацию бразильский лидер.
Бразильский телеканал Globo выпустил репортаж, в котором имя бразильского президента Жаира Болсонару фигурирует в рамках расследования прошлогоднего убийства члена муниципального совета Рио-де-Жанейро Мариэль Франку. Эта новость привела в гнев бразильского лидера, который назвал канал Globo «канальями».
«Канальи», «негодяи» — такие оскорбления использовал президент Бразилии в отношении авторов журналистского расследования, которые связали его с убийством члена муниципального совета Мариэль Франку, активисткой левого толка.
По данным TV Globo, один из людей, арестованных за это убийство, появился в жилом комплексе, где проживал Жаир Болсонару, всего за несколько часов до преступления. Он сказал портье, что хочет встретиться с тогда ещё депутатом, и кто-то в доме последнего разрешил ему войти. Но, в конце концов, этот человек, согласно показаниям, направился в другое место в этом же самом жилом комплексе — туда, где проживал наёмный убийца, который предположительно стрелял в Мариэль Франку и её водителя.
Болсонару категорически всё отрицает и заявляет о проводимой против него медийной кампании, нацеленной на то, чтобы оставить его без поста президента.
ЖАИР БОЛСОНАРУ, президент Бразилии: У меня нет никакого мотива убивать кого-то в Рио-де-Жанейро. Прекратите предавать Бразилию. Вы не меня предаёте, вы предаёте Бразилию.
Правительство Бразилии потребовало у прокуратуры провести расследование в отношении портье. Его свидетельские показания, как говорят, противоречивы и непоследовательны, поскольку в день предполагаемого визита наёмного убийцы в жилой комплекс Жаира Болсонару в Рио-де-Жайнеро последний находился в городе Бразилиа.
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