24 Horas: бразильский президент назвал «канальями» журналистов, связавших его имя с убийством правозащитницы

Бразильский телеканал Globo выпустил репортаж, в котором имя бразильского президента Жаира Болсонару фигурирует в рамках расследования прошлогоднего убийства члена муниципального совета Рио-де-Жанейро Мариэль Франку. Эта новость привела в гнев бразильского лидера, который назвал канал Globo «канальями».

«Канальи», «негодяи» — такие оскорбления использовал президент Бразилии в отношении авторов журналистского расследования, которые связали его с убийством члена муниципального совета Мариэль Франку, активисткой левого толка.

По данным TV Globo, один из людей, арестованных за это убийство, появился в жилом комплексе, где проживал Жаир Болсонару, всего за несколько часов до преступления. Он сказал портье, что хочет встретиться с тогда ещё депутатом, и кто-то в доме последнего разрешил ему войти. Но, в конце концов, этот человек, согласно показаниям, направился в другое место в этом же самом жилом комплексе — туда, где проживал наёмный убийца, который предположительно стрелял в Мариэль Франку и её водителя.

Болсонару категорически всё отрицает и заявляет о проводимой против него медийной кампании, нацеленной на то, чтобы оставить его без поста президента.

ЖАИР БОЛСОНАРУ, президент Бразилии: У меня нет никакого мотива убивать кого-то в Рио-де-Жанейро. Прекратите предавать Бразилию. Вы не меня предаёте, вы предаёте Бразилию.

Правительство Бразилии потребовало у прокуратуры провести расследование в отношении портье. Его свидетельские показания, как говорят, противоречивы и непоследовательны, поскольку в день предполагаемого визита наёмного убийцы в жилой комплекс Жаира Болсонару в Рио-де-Жайнеро последний находился в городе Бразилиа.

Мариэль Франку была выдающейся защитницей прав человека, которая публично обличала насилие над бедными, женщинами и представителями ЛГБТ-сообщества. Весть о том, что её застрелили, потрясла всю страну. Предполагаемые наёмные убийцы уже арестованы, но до сих пор неизвестно, кто отдал приказ.

Дата выхода в эфир 31 октября 2019 года.