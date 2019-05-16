Сын президента Бразилии: будь у нас ядерное оружие, Россия и Китай бы нас опасались

Бразилия, которую уважают за её мирную дипломатическую традицию в отношениях с соседями, возможно, собралась переосмыслить свои ориентиры, пишет испанская газета ABC.

Бразильский депутат Эдуарду Болсонару, являющийся также советником и сыном президента Жаира Болсонару, высказался за то, что его стране следовало бы иметь ядерное оружие. Он предложил эту меру для того, чтобы Бразилию начали воспринимать всерьёз в мировой геополитике, особенно такие страны, как Венесуэла, Китай и Россия.

«Именно ядерные бомбы гарантируют мир. Если бы у нас уже были готовые ядерные подлодки, если бы у нас было больше военных, то нас бы, возможно, чаще воспринимал всерьёз Николас Мадуро и опасались Китай и Россия», — заявил политик.

Это заявление прозвучало во время встречи Эдуарду Болсонару с учащимися Высшей военной школы в комиссии по международным отношениям палаты депутатов Бразилии.

Между тем, как отмечает издание, одним из препятствий для достижения этой цели может стать тот факт, что Бразилия с 1998 года участвует в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Эта латиноамериканская страна разрабатывала ядерное оружие в 1940-х годах, а также в течение 21 года диктатуры в период с 1964-го по 1985-й, когда она в военном плане конкурировала с Аргентиной. Однако после восстановления демократии обе страны в 1990-х годах решили сотрудничать в использовании мирного атома и подписали ДНЯО.

«Сейчас этот вопрос не входит в повестку дня, поскольку мы не можем выйти из договора по причине санкций, но я открываю обсуждение этого вопроса, — указал Болсанару. — Нам известно, что если бы Бразилия захотела обойти этот договор, то ей пришлось бы столкнуться с серией санкций. Это очень сложная тема».

При этом в качестве «положительного примера» стран с ядерным оружием он привёл Индию и Пакистан.

«Если бы ядерные бомбы были лишь у одной из этих стран, то отношения между ними не были бы такими же (как сейчас. — ИноТВ). Я с энтузиазмом смотрю на это. Кто-то скажет, что я агрессивен, что я хочу разжечь в мире пожар. Но почему мир уважает Соединённые Штаты?» — задал вопрос политик, не скрывающий того, что восхищается президентом США Дональдом Трампом.

Как отмечает ABC, Эдуарду Болсонару стал одним из главных советников президента Бразилии и имеет на него очень серьёзное влияние в вопросах международной политики.