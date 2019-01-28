Президент Бразилии: Венесуэле нужна «смена режима»

Режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро необходимо сменить, полагает лидер Бразилии Жаир Болсонару. Вместе с тем, как подчеркнул Болсонару в беседе с корреспондентом The Washington Post, Бразилия не собирается начинать интервенцию в отношении Венесуэлы.

Лидера Венесуэлы Николаса Мадуро необходимо отстранить от власти, заявил в интервью The Washington Post президент Бразилии Жаир Болсонару.

«Мы всегда выступали против режима Мадуро, особенно в связи с тем, что Венесуэла поддерживала очень тесные связи с администрациями (бывших президентов Бразилии. — ИноТВ) Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Дилмы Русеф, а также с Кубой. Режим, существующий сейчас в Венесуэле, необходимо сменить», — сказал Болсонару в беседе с корреспондентом WP. По мнению политика, для этого, «разумеется, необходимо отстранить от власти Мадуро», однако это будет непросто, поскольку «на его стороне выступают 70 тысяч кубинцев».

«Бразилия тепло встретила и приютила беженцев, которые хлынули в нашу страну из Венесуэлы, — отметил бразильский лидер. — Мы расселяли их по всей бразильской территории и помогали им двигаться в другие страны. Мы, по сути, достигли своего предела и чётко дали понять диктаторскому правительству Мадуро, что Бразилия хочет, чтобы нынешний венесуэльский режим был сменён».

Болсонару вместе с тем подчеркнул, что Бразилия не собирается вмешиваться в ситуацию в Венесуэле военными методами. «Мы не станем отправлять Бразилию на военную интервенцию. Мы не имеем привычки решать проблемы посредством военного вмешательства», — заявил он.

По словам президента Бразилии, бразильским спецслужбам удалось установить, что в венесуэльских вооружённых силах существует «серьёзный уровень недовольства». «Бывший президент Чавез в прошлом привлекал армию на свою сторону. Однако венесуэльские вооруженные силы уже показали, что они не так сплочены, как были в прошлом», — пояснил Болсонару.