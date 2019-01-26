WSJ: Гуаидо объявил себя президентом после звонка из Вашингтона

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Корреспондент Gazeta Wyborcza: тема войн в России стала популярнее религии Gazeta Wyborcza
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Fox News: вашингтонский истеблишмент не может простить Ассанжу своего позора Fox News
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Верка Сердючка выступит на Евровидении — 2019
Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Израиле в качестве приглашённой звезды.
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Передача Радулова не помогла «Далласу» обыграть «Нэшвилл» в матче плей-офф НХЛ
«Даллас Старз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Опубликовано видео из собора Парижской Богоматери после пожара
В сети появились первые кадры из собора Парижской Богоматери во французской столице, где ранее был ликвидирован крупный пожар.
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Свечников о драке с Овечкиным: это была не самая худшая идея
Нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал свою драку с форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным во время третьего матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Трамп обсудил с министром финансов Турции ситуацию с С-400
Американский лидер Дональд Трамп и министр финансов Турции Берат Албайрак в ходе встречи в Вашингтоне обсудили поставки Анкаре российских систем С-400.
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Специалисты в ближайшее время оценят состояние собора Нотр-Дам
Архитекторы и эксперты в ближайшее время проведут оценку состояния собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар. Об этом заявил госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес.
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Овечкин высказался о своей драке со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал драку с нападающим «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым во время третьего матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери.
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Овечкин и Свечников устроили драку во время матча плей-офф НХЛ
Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников устроили драку в ходе третьего матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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«Вашингтон» разгромно проиграл «Каролине» в матче плей-офф НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел разгромное поражение от «Каролина Харрикейнз» в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Брат тигра Амура предсказал победу Зеленского на выборах
Бартек, брат тигра Амура, предсказал победу кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского на выборах главы государства, сообщается на странице Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» в социальной сети «ВКонтакте».
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Цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Власти Эквадора сообщили о 40 млн кибератак после ареста Ассанжа
Заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Эквадора Патрисио Реал заявил, что сайты государственных учреждений страны подверглись более чем 40 млн кибератак после ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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В Москве 16 апреля ожидается до +13 °С
В Москве во вторник, 16 апреля, ожидается потепление до +13 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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В Алтайском крае рассказали о важности курортного сбора для развития Белокурихи
В Управлении по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края считают курортный сбор эффективной мерой для развития туристской инфраструктуры.
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В России предложили организовать платные перекрёстки
Специалисты из Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили организовать в России платные перекрёстки, чтобы избавиться от пробок. Отмечается, что соответствующий эксперимент планируется провести в 2020 году в одном из городов страны.
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Помпео поговорил о санкциях против КСИР с американцами иранского происхождения
Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с американцами иранского происхождения, во время которой обсудил с ними санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
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В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны украинских силовиков
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные за прошедшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
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СМИ: Украинцы продолжают смотреть российское телевидение
Председатель правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская заявила, что украинцы продолжают смотреть российское телевидение.
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Опрос показал отношение россиян к Ассанжу
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в ходе которого выяснил отношение жителей России к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
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Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери после пожара
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен после пожара, который серьёзно повредил здание.
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Защита Ассанжа требует вернуть его в Австралию
Адвокат Грег Барнс, представляющий интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил, что его клиент должен быть возвращён к себе на родину — в Австралию.
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СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро
Пресс-служба УВД на Московском метрополитене рассказала «Известиям», на каких станциях метро чаще всего совершаются преступления.
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В Минкомсвязи отчитались о переходе на цифровое вещание в 20 регионах
Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин рассказал о переходе на цифровое эфирное телевидение в 20 регионах страны.
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Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили
Официальный представитель парижской пожарной службы Габриэль Плюс заявил, что возгорание в соборе Парижской Богоматери ликвидировано.
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Крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский заявил, что российский ракетный крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море.
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Пожар в Нотр-Даме локализован
Французским пожарным удалось локализовать возгорание в соборе Парижской Богоматери.
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Лондонская полиция задержала более 50 экологических активистов
Сотрудниками правоохранительных органов Лондона задержаны 52 экологических активиста, устроивших акцию протеста в центре города.
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Следователи допросили рабочих из собора Парижской Богоматери
Французские следователи допросили рабочих, занимавшихся ремонтом в соборе Парижской Богоматери.
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Экс-губернатор Массачусетса заявил о намерении баллотироваться в президенты США
Бывший губернатор американского штата Массачусетс Билл Уэлд заявил, что намерен бороться за пост президента США на выборах в 2020 году.
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Макрон зашёл в ещё не потушенный собор Парижской Богоматери
Президент Франции Эммануэль Макрон ненадолго зашёл в ещё не потушенный собор Парижской Богоматери.
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Пушков оценил заявление штаба Зеленского о референдуме в Крыму
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму.
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Мэр Парижа: алтарь и алтарный крест Нотр-Дама сохранились при пожаре
Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в соборе Парижской Богоматери.
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В МИД Венесуэлы оценили санкции Канады
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса прокомментировал санкции, которые власти Канады ввели в отношении должностных лиц латиноамериканской страны.
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Посол Франции возмутилась из-за слов украинского ведущего о Нотр-Даме
Посол Франции в Киеве Изабель Дюмонт возмутилась из-за заявления украинского телеведущего Тараса Березовца по поводу пожара в соборе Парижской Богоматери.
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Савченко высказалась о своём освобождении из-под стражи
Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала своё освобождение из-под стражи.
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Макрон прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возгорание, которое произошло в соборе Парижской Богоматери.
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Российское гражданство с 2014 года получили 360 тысяч украинцев
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила газете «Коммерсантъ», что 360 тысяч украинцев получили российское гражданство с 2014 года.
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На Украине освободили из-под стражи Савченко и Рубана
Броварский межрайонный суд освободил из-под стражи депутата Верховной рады Надежду Савченко и главу центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
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Власти Франции заявили об уничтожении большей части кровли Нотр-Дама
Госсекретарь при главе МВД Франции Лоран Нунез заявил, что пожаром были уничтожены две трети кровли собора Парижской Богоматери.
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На Украине недалеко от дома Зеленского задержали вооружённых людей
Сотрудники правоохранительных органов задержали вооружённых людей недалеко от дома кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. В результате проведённой спецоперации никто не пострадал.
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Сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам начнётся 16 апреля
Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции объявил, что 16 апреля будет начат сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери.
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В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине. Об этом информирует ФАН со ссылкой на сообщение на странице ток-шоу в Facebook.
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«Арсенал» победил «Уотфорд» в АПЛ
Футболисты лондонского «Арсенала» обыграли «Уотфорд» в рамках 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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«Реал» сыграл вничью с «Леганесом» в 32-м туре Примеры
В рамках чемпионата Испании по футболу «Леганес» сумел добыть домашнюю ничью в матче с мадридским «Реалом».
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Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию
Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию. Об этом сообщили туркменские СМИ, позднее информацию подтвердили в «Газпроме».
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«Валенсия» одержала победу в баскетбольном Еврокубке
Баскетболисты «Валенсии» одержали победу во втором по престижности турнире Европы в четвёртый раз в истории.
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NYT получила Пулицеровскую премию за расследование о Трампе
Газета The New York Times получила Пулицеровскую премию за серию материалов о финансах семьи президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте конкурса.
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Помпео выступил за проведение нового саммита с КНДР до конца года
Госсекретарь США Майк Помпео выступает за проведение нового саммита американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына до конца года. Заявление Помпео приводит пресс-служба Госдепартамента.
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Французские футбольные клубы выражают соболезнования по поводу пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Футбольные клубы Лиги 1 потрясены случившимся пожаром в здании собора Парижской Богоматери в столице Франции.