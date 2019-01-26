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WSJ: Гуаидо объявил себя президентом после звонка из Вашингтона

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Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя врио президента после того, как ему позвонил вице-президент США Майк Пенс, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник. Пенс тогда пообещал, что Вашингтон окажет Гуаидо поддержку в том случае, если оппозиционер возьмёт власть в свои руки.
WSJ: Гуаидо объявил себя президентом после звонка из Вашингтона
Reuters
Спикер венесуэльского парламента Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы после того, как ему позвонил по телефону вице-президент США Майк Пенс, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Дональда Трампа. Пенс пообещал, что Соединённые Штаты поддержат Гуаидо, если тот, сославшись на одно из положений венесуэльской конституции, отберёт у Николаса Мадуро бразды правления над страной.
 
Этот телефонный разговор, состоявшийся поздно ночью, запустил в действие план, который втайне разрабатывался в течение последних нескольких недель. На этапе разработки велись переговоры между официальными лицами, законодателями, союзниками США и ключевыми фигурами венесуэльской оппозиции, в том числе и Хуаном Гуаидо.
 
Кульминацией событий стало заявление Гуаидо о том, что правительство Мадуро является нелегитимным и что он, будучи спикером Национальной ассамблеи, берёт власть в свои руки в соответствии с конституцией страны.
 
Почти сразу после этого Пенс анонсировал, что президент Трамп опубликует заявление о признании Гуаидо законным лидером Венесуэлы. Вскоре его признали такие страны, как Канада, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Чили, Перу и прочие.
 
Однако Мадуро, который отказался уходить, оперативно заручился поддержкой Турции, России, Мексики и Боливии, дав тем самым старт серьёзному международному противостоянию относительно будущего Венесуэлы.
 
В рамках внешней политики Трампа редко можно наблюдать подобную захватывающую череду событий, отмечает издание. Тут налицо и предварительная проработка плана, и чёткая координация действий, и быстрая, эффективная реализация задуманного.
 
Между тем этот план вызвал тревогу у официальных лиц США, которые опасались, что он может спровоцировать нестабильность и подвергнуть опасности американских дипломатов в Каракасе.
 
Хотя события этой недели стали неожиданностью для многих наблюдателей, Трамп уже давно рассматривал Венесуэлу в качестве одного из трёх основных приоритетов своей внешней политики. Другие два — это Иран и Северная Корея, отмечает The Wall Street Journal.
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источник
Wall Street Journal США Северная Америка
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