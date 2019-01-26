Bloomberg: Банк Англии отказался возвращать Мадуро золотые слитки на $1,2 млрд

После того как американские официальные лица уговорили своих британских коллег отрезать Каракас от его зарубежных активов, Банк Англии принял решение отказать правительству Николаса Мадуро в просьбе вернуть Венесуэле золотые слитки на $1,2 млрд, сообщает Bloomberg. Как отмечается в статье, чиновники США теперь пытаются перенаправить эти средства оппозиционеру Хуану Гуаидо, объявившему себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Оказавшийся в непростом положении режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро отчаянно пытается сохранить контроль над хранящимися за рубежом активами, которых становится всё меньше и меньше, пишет Bloomberg. Так, Банк Англии отказал венесуэльскому лидеру в просьбе выдать принадлежащие Каракасу золотые слитки на сумму $1,2 млрд.

Решение отказать Мадуро было принято после того, как высокопоставленные чиновники США, в том числе госсекретарь Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон, «пролоббировали» блокировку зарубежных активов Каракаса, пообщавшись с британскими коллегами, сообщает издание со ссылкой на источник, пожелавший остаться неизвестным.

Кроме того, американские официальные лица теперь пытаются перенаправить зарубежные активы Венесуэлы спикеру Национальной ассамблеи Хуану Гуаидо, чтобы повысить его шансы получить контроль над правительством. Как напоминает издание, США, Британия и ряд других стран в среду признали Гуаидо законным президентом Венесуэлы.

Как отмечает издание, режим Мадуро уже несколько недель пытается получить доступ к находящимся в Банке Англии золотым слиткам. Ещё в середине декабря в Лондон с этой целью приезжала делегация из Каракаса, однако состоявшиеся переговоры с британской стороной не увенчались успехом.

В целом Центральный банк Венесуэлы хранит за рубежом $8 млрд, в том числе $1,2 млрд золотыми слитками в Банке Англии. Местонахождение остальной части средств по большей части неизвестно.

Как указывает Bloomberg, при «авторитарном» президенте Николасе Мадуро в Венесуэле произошёл коллапс, вылившийся в экономический хаос в стране. Тем не менее он, пользуясь поддержкой военных, не желает отказываться от власти, сетует издание.