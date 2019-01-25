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112 Украина: борьба венесуэльцев напомнила Климкину «драйв времен майдана»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Павел Климкин сравнил попытку государственного переворота в Венесуэле с украинским майданом. Как передаёт «112 Украина», украинский министр иностранных дел написал в Twitter, что Украина должна «поддержать дух свободы и справедливости и тех, кто отстаивает своё право на свободное будущее».
112 Украина: борьба венесуэльцев напомнила Климкину «драйв времен майдана»
Reuters

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вслед за президентом Украины Петром Порошенко поддержал смену власти в Венесуэле. Как пишет «112 Украина», попытку государственного переворота в латиноамериканской стране, в результате которого себя провозгласил президентом лидер оппозиции Хуан Гуаидо, Климкин сравнил с украинским майданом.

«У каждого свой путь к свободе и достоинству. Стараюсь избегать сравнений во внешней политике, но борьба венесуэльцев чем-то напоминает мне наш драйв времен майдана. Должны поддержать дух свободы и справедливости и тех, кто отстаивает своё право на свободное будущее», — написал Климкин в Twitter.
 
Как напоминает украинский канал, ранее ведомство, которое возглавляет Климкин, выпустило нейтральное заявление о том, что Украина поддерживает народ Венесуэлы в его стремлении восстановить в стране демократию и конституционный строй.  
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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