Biznes Alert: Россия не бросит на произвол судьбы своего союзника — Венесуэлу

Вопреки Вашингтону Москва занимает позицию, согласно которой в Каракасе имеет место попытка государственного переворота, пишет журналист Войцех Якубик. Она обеспокоена судьбой президента страны Николаса Мадуро, под властью которого Венесуэла вместо Кубы стала ключевым союзником России в Южной Америке, а значит, будет искать поддержки у своих партнёров, таких как Китай или Иран.

«Новая холодная война в Венесуэле возможно скоро станет горячей. Ситуация в этой стране меняется с минуты на минуту. США поддерживают конституционные действия оппозиции, а Россия обвиняет их в попытке проведения государственного переворота. Армия встаёт на стороне режима Николаса Мадуро. Рынок нефти ждёт развязки ситуации», — пишет на BiznesAlert.pl главный редактор портала Войцех Якубик.

Национальное собрание Венесуэлы признало президентские выборы, в которых победил Николас Мадуро, недействительными и намеревается провести новые на основании записей Конституции. «Стремления оппозиции получили поддержку США и других стран, но вызвали опасения России», — подчёркивает автор.

В нефтяном секторе Венесуэлы кризис. Президент США Дональд Трамп пригрозил режиму Николаса Мадуро, который он уже не признает, введением экономических санкций. Армия встала на сторону Мадуро. Лидер оппозиции, признанный США, Канадой и латиноамериканскими государствами новым президентом, Хуан Гуаидо, стремится к проведению новых президентских выборов. Мексика сохранила нейтралитет. Российские СМИ пишут уже о «попытке государственного переворота», предпринятой американцами, и делают акцент на нейтральную позицию Мексики. Российский МИД расценивает все комментарии США на тему ситуации в Венесуэле попыткой вмешательства во внутренние дела этой страны, рассказывает главный редактор.





«Судьба Николаса Мадуро существенна для Москвы, для которой Венесуэла является ключевым союзником в Южной Америке, заменившим Кубу, либерализирующуюся и сближающуюся с США, в роли российского «авианосца» в этой части мира», — объясняет он. Ввиду этого россияне инвестировали существенные средства в стабильность этой страны, которая из-за хронической экономической несостоятельности погружается в кризис. Армия регламентирует продукты первой необходимости и защищает стратегические нефтяные установки PDVSA. Самой нефтяной компанией управляет представитель генералитета. В случае успеха перемен, предвещаемых Гуаидо, Владимиру Путину возможно придётся долго ждать возврата средств, которые ему должна PDVSA за софинансирование нефтедобычи, поставки добывающих машин, а также поставки нефти на переработку из-за падения венесуэльской добычи, предполагает Якубик.

Падение экспорта венесуэльской нефти может иметь существенное значение для рынка в целом. Нефть из Венесуэлы попадала на мировые рынки во всё меньшем количестве из-за паралича нефтяного сектора, вызванного политическим и экономическим кризисом в стране. Добыча в 2017 году составила 1,9 млн. баррелей в день, а в декабре 2018 года уже только 1,1 млн. баррелей в день. «Неизвестно, станет ли кризис в Венесуэле очередным «чёрным лебедем» на нефтяном рынке», — отмечает автор.

Сложно оценить ситуацию в Венесуэле из-за всё новых новостей из этой страны. Однако быстро стало понятно, что имеет место разрыв между США и странами, поддерживающими их точку зрения, которые стоят на стороне оппозиции, действующей, опираясь на конституцию, и Россией, которую вероятно поддержат её традиционные союзники, такие как Иран или Китай. Она занимает позицию, согласно которой в Каракасе имеет место попытка государственного переворота. «Следует напомнить, что Москва похоже оценила Революцию достоинства на Украине и ответила спустя несколько месяцев военной агрессией, нелегальной аннексией Крыма, а также началом военного вторжения на востоке украинской территории», — резюмирует на BiznesAlert.pl главный редактор портала Войцех Якубик.