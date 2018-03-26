ABC: если Испания и вышлет российских дипломатов, то ограничится небольшим числом Испания вряд ли окажется в числе тех немногих стран ЕС, которые решат не принимать никаких мер по отношению к России в связи с делом Скрипаля, пишет ABC. Однако если Мадрид пойдёт на высылку российских дипломатов из страны, то это коснётся лишь «сокращённого» числа россиян, поскольку Москва ответит той же монетой, а испанских дипломатов в российской столице не так уж много. 26 марта 2018 ABC.es

Реформы, внешняя политика, преемник: ABC рассказала о главных вызовах четвёртого срока Путина В предстоящие шесть лет у власти российскому президенту придётся столкнуться с рядом вызовов, пишет испанская газета ABC. Среди прочего ему предстоит решить серию экономических проблем страны, а также определиться с вопросом, кому передать власть в 2024 году. 20 марта 2018 ABC.es

ABC: ЧМ-2018 поможет Путину улучшить репутацию России Проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России станет отличным поводом для страны улучшить свою репутацию, подпорченную целым рядом скандалов, передаёт ABC. При этом издание отмечает, что Путин сумел успешно использовать запрет на участие российской сборной в зимних Олимпийских играх для поддержания своей популярности. 26 февраля 2018 ABC.es

ABC: Россия замкнула европейскую пятёрку стран, наиболее привлекательных для студентов Согласно недавно опубликованному рейтингу, Россия заняла пятое место в списке самых привлекательных для иностранных студентов европейских стран, сообщает испанская газета ABC. При этом возглавили рейтинг Германия, Великобритания и Франция, говорится в статье. 22 февраля 2018 ABC.es

ABC: российский депутат предстал перед судом Испании за отмывание денег Депутат Государственной думы РФ Владислав Резник оказался одним из 18 человек, представших перед испанским судом, сообщает ABC. После девяти с половиной лет расследования членам «русской мафии» вменили в вину принадлежность к преступной организации и отмывание денег на территории Испании. 19 февраля 2018 ABC.es

АВС: приказ «Ни шагу назад!» — одно из самых жёстких решений Сталина Приказ №227, в просторечии известный как «Ни шагу назад!», был принят Сталиным в один из самых критичных периодов Великой Отечественной войны, передаёт АВС. В соответствии с ним формировались заградительные отряды для расстрела дезертиров и штрафные роты. Стрелять по своим — ужасный приказ, отмечает испанское издание. Может, без него СССР и не проиграл бы войну, но, очевидно, что без него советские солдаты не сражались бы так же стойко. И этот документ многое говорит о том, на какие жертвы готов был пойти Сталин ради победы. 7 февраля 2018 ABC.es

ABC: Болгария предупредила Европу о «сирийском сценарии» на Балканах Если ЕС не отправит странам, находящимся на западе Балканского полуострова, «чёткое послание» о том, что у них всё ещё есть перспективы вступления в Евросоюз, то в регионе может возникнуть «сценарий наподобие сирийского». Об этом, как сообщает испанская газета ABC, заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. «Если мы их оставим в одиночестве, то будем собирать горькие плоды», — подчеркнул он. 13 января 2018 ABC.es

ABC рассказала о «самом тёмном секрете» Черчилля — начать третью мировую против СССР К концу Второй мировой войны тогдашний британский премьер Уинстон Черчилль опасался, что советские войска после победы на Германией продолжат движение на запад Европы, пишет испанская газета ABC со ссылкой на книгу историка Джонатана Уокера. В связи с этим Великобритания разработала план операции под кодовым названием «Немыслимое», целью которой была война против Советского Союза. В рамках этой операции британские военные даже предполагали «вторжение в СССР в стиле Наполеона и Гитлера», говорится в статье. 12 января 2018 ABC.es

Испанский министр: наша бронетехника в Латвии для того, чтобы Испанию считали сильным союзником Испания участвует в Прибалтике в обороне «северо-восточной границы Европы» из солидарности с союзниками по НАТО, заявила в интервью газете ABC министр обороны этой страны Мария Долорес де Коспедаль. По её словам, участие испанской бронетехники в данной миссии имеет очень важное значение, поскольку это способствует тому, чтобы в Североатлантическом альянсе Испанию считали «надёжным и сильным союзником». 7 января 2018 ABC.es

ABC прикинула, кто может возглавить российское правительство после выборов Согласно ожиданиям, на предстоящих президентских выборах в России, скорее всего, победит Владимир Путин, пишет испанская газета ABC. И в преддверии предстоящей победы российского лидера аналитики размышляют над тем, кто же войдёт в новый кабинет министров и кто, в частности, его возглавит, говорится в статье. Среди основных кандидатов на пост премьер-министра издание указывает Дмитрия Рогозина, Алексея Кудрина и Дениса Мантурова. 6 января 2018 ABC.es