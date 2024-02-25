ABC: усталость украинцев от конфликта сказывается на поддержке Зеленского в самый критический момент

Усталость украинцев от конфликта и недавняя отставка Залужного с поста главкома ВСУ сказываются на поддержке Зеленского, сообщает ABC. При этом последнему приходится не только противостоять внутренней оппозиции, но и разбираться с сомнениями союзников.

Во вторую годовщину начала конфликта на Украине Зеленскому приходится противостоять внутренней оппозиции и одновременно бороться с сомнениями своих союзников, пишет испанская газета ABC. Согласно опросам, Зеленский хотя и пользуется широкой поддержкой украинцев, однако в последнее время его популярность падает.



«В настоящий момент украинское общество чувствует усталость от войны, поэтому показатели имеют тенденцию к снижению», — пояснил изданию декан одного из факультетов Харьковского национального университета Валерий Резников.



Одна из главных причин потери доверия к Зеленскому напрямую связана с недавней отставкой Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.



В течение многих месяцев разногласия между военным и политическим руководством Украины были постоянными, публичными и заметными. Напряжённость между ними породила чувство недовольства и ощущение раскола внутри страны. Кроме того, нарушилось также единство политических сил. Постепенно начала звучать критика в адрес Зеленского. Так, например, мэр Киева Виталий Кличко обвинил его в авторитаризме.



Помимо этого, Зеленскому сейчас, в самый критический момент украинского конфликта, приходится разбираться с сомнениями зарубежных союзников Киева, которые уже привели к серьёзным последствиям на фронте.