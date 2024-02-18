Sky News: вместо военной помощи в Мюнхене Зеленский получил лишь бурные овации и рукопожатия

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности был удостоен бурных оваций, рукопожатий и очередных обещаний неизменной поддержки со стороны Запада, однако до конкретного выделения военной помощи так и не дошло, передаёт Sky News. Как отмечается на сайте телеканала, когда доходит до действий, политическая турбулентность связывает руки Запада.

На фоне потери контроля над Авдеевкой Киев срочно нуждается в военной помощи, а не в рукоплесканиях со стороны своих союзников на Западе. Однако, пишет Sky News, выступив на Мюнхенской конференции по безопасности, Владимир Зеленский получил лишь бурные овации, рукопожатия и очередные обещания неизменной поддержки.

Когда доходит до действий, политическая турбулентность связывает руки Запада. Особенно актуально это для Соединённых Штатов, самого важного сторонника Украины. Растущая враждебность между конгрессменами от Республиканской и Демократической партий уже на месяцы задерживает выделение дополнительной помощи Киеву. А в случае победы на президентских выборах в ноябре Дональда Трампа Украина рискует остаться и вовсе без американской поддержки.

Хотя присутствовавшая на конференции в Мюнхене вице-президент Камала Харрис настаивала на том, что поддержка будет предоставлена, задержка уже нанесла ущерб военным усилиям Украины и подчеркнула хрупкость обещаний США.

В ходе выступления через несколько часов после объявления о выводе украинских войск из Авдеевки, где сейчас развеваются российские флаги, Зеленский объяснил решение желанием спасти солдат и «искусственным дефицитом вооружения». Он утверждает, что этот искусственный дефицит, в особенности артиллерии и средств дальнего поражения, для Киева создают его западные союзники.

«Пожалуйста, не спрашивайте Украину, когда закончится война. Спросите себя: почему Путин всё ещё способен её продолжать?» — приводит Sky News слова Зеленского.