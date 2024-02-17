FAZ: европейцы в Мюнхене взывают к совести США — Вашингтон должен дать Украине то, что обещал

Когда США поддерживают Украину, это не благотворительность, а инвестиции в их собственную безопасность, подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности. При этом он призвал Вашингтон предоставить Киеву то, что было обещано. Глава Еврокомиссии также заявила, что принять пакет помощи Украине — в интересах США. Таким образом европейцы взывают к совести США, отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

На Мюнхенской конференции по безопасности европейцы пытаются усовестить США, пишет Frankfurter Allgemeine. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Вашингтон предоставить Украине «то, что он обещал». Пакет помощи на сумму $60 млрд уже несколько недель блокируется в конгрессе. Это «не благотворительность, когда США поддерживают Украину, это инвестиции в их собственную безопасность», — подчеркнул Столтенберг.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила в Мюнхене, что в интересах Америки принять этот пакет. Цель — продемонстрировать «единство» не только по отношению к России, но и к другим автократическим системам. Кроме того, фон дер Ляйен настаивает на необходимости сделать больше в плане оборонного производства в ЕС: его мощности надо увеличить. Поэтому примерно через три недели Еврокомиссия представит стратегию вооружений.

По мнению главы Еврокомиссии, ЕС мог бы поучиться у Украины. Киев умеет совершенствовать старые европейские системы вооружений, например, с помощью искусственного интеллекта. «Именно поэтому мы интегрируем Украину в наши оборонные программы», — сказала фон дер Ляйен. По её словам, Россия пользуется, прежде всего, численным превосходством. Поэтому «мы должны быть умнее России», подчеркнула она.

Напротив, министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что в случае Украины его правительство выступает за мирные переговоры и политическое решение. При этом необходимо учитывать «законные интересы безопасности» обеих стран. На данный момент условия, необходимые для того, чтобы снова сесть за стол переговоров, не соблюдены. Тем не менее усилия должны быть продолжены. Также министр иностранных дел высказался в защиту тесного сотрудничества Китая с Россией и заявил, что оно отвечает интересам обеих стран.