Всё больше японцев считают, что деньги, предназначенные для Украины, лучше было бы потратить на восстановление после землетрясения 1 января и сокращение государственного долга. Как пишет South China Morning Post, среди японской общественности ощущается «усталость от войны», поскольку конфликт затягивается, а возможностей прекратить боевые действия, похоже, немного.

Всё больше японцев говорят, что деньги, предназначенные для Украины, лучше было бы потратить на восстановление после землетрясения 1 января и сокращение государственного долга, сообщает South China Morning Post. Япония выделит 15,8 млрд иен ($105 млн), когда в понедельник обнародует ряд планов по оказанию помощи в восстановлении Украины. Конференция в Токио, в свою очередь, призвана побудить другие страны помочь пострадавшему от войны государству. По мнению аналитиков, Украина географически далека от Японии, и эту проблему должны решать европейские страны.

Япония определила семь приоритетных областей помощи, включая энергетический сектор, улучшение гуманитарных условий и инвестиции в развитие сельского хозяйства. Специализирующаяся на тяжёлом машиностроении компания IHI планирует создать производственное предприятие в соседней Румынии и транспортировать компоненты на Украину для окончательной сборки. Япония также помогает финансировать создание новой кафедры в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского для обучения безопасному расположению и ликвидации наземных мин. Япония предоставила Украине противоминную технику, медицинское оборудование, каски, бронежилеты и другое военное снаряжение.

Украина приветствовала инициативу Японии. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил Kyodo News, что его страна «заинтересована во всестороннем сотрудничестве с японскими предприятиями» и что он видит «огромный потенциал» в отношениях между японскими компаниями и Украиной. И это не устраивает многих японцев.

«Мне кажется, что Япония при администрации Кисиды превращается в банкомат», — заявил профессор международных отношений в Университете префектуры Фукуи Йоичи Шимада.

«Япония должна иметь возможность сосредоточиться на угрозах собственной безопасности, а это значит, что мы должны быть готовы и способны защитить Тайвань и, как следствие, японские острова», — добавил он.

Профессор политики Токийского университета Софии Коити Накано согласен с тем, что среди японской общественности наступила «усталость от войны», поскольку конфликт затягивается, а возможностей прекратить боевые действия, похоже, немного.