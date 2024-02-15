Boursorama: Европе ещё далеко до того, чтобы стать арсеналом Украины

Оборонные предприятия Евросоюза не отвечают требованиям военного времени и не могут нарастить темпы производства вооружения для поставок на Украину, пишет Boursorama. Европейские промышленники отказываются инвестировать без гарантий на будущее, некоторые страны предпочитают делать закупки у США, а необходимость стратегической автономии поддерживают не все члены союза.
Несмотря на вложенные миллиарды, оборонная промышленность ЕС пока не стала арсеналом для Украины, как того хотят политики, приводит Boursorama мнения экспертов. Вашингтон остаётся основным военным спонсором Киева — с начала СВО он предоставил оружия на $44,5 млрд, однако сложности с одобрением нового пакета помощи в конгрессе и возможное переизбрание Трампа увеличивают давление на Европу.
С начала конфликта Евросоюз потратил на Украину €28 млрд и намерен потратить ещё €20 млрд, но канцлер Германии Олаф Шольц призвал увеличить военную поддержку. Несмотря на рост оборонного бюджета, лишь в девяти европейских странах в прошлом году он превысил 2% ВВП, причём среди них нет самых богатых стран с сильным ВПК: Германии, Франции и Италии.
По мнению экспертов, оборонно-промышленная база ЕС не отвечает требованиям военного времени и не может нарастить темпы производства. Кроме того, для быстрого усиления военного потенциала некоторые страны предпочитают покупать уже готовое оружие у Вашингтона. В результате, несмотря на попытки Брюсселя организовать групповые заказы, европейские промышленники не хотят инвестировать в дополнительные производственные мощности без гарантий на будущее.
Необходимость стратегической автономии разделяют не все страны Евросоюза: в Центральной и Восточной Европе не видят в этом экономического интереса. Как отмечают эксперты, их оборонная промышленность не способна внести существенный вклад в общее дело. Политическая риторика также наталкивается на бюджетные ограничения, и в итоге ЕС не выходит за рамки национального эгоизма.
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