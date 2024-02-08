Focus: Запад готовится защищаться от России и считает, что у него есть на это около пяти лет
В январе несколько высокопоставленных военных НАТО почти одновременно предупредили, что альянс должен готовиться к конфликту с Россией, пишет Focus.
«Мы должны осознать, что жить в мире — это не нечто само собой разумеющееся», — предупредил голландский адмирал и председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
Норвежец Эрик Кристофферсен заявил, что сейчас существует «окно возможностей, которое может продлиться один, два или три года», и за это время надо ещё больше инвестировать в надёжную оборону.
Эксперты считают это призывом военных к политикам в Европе изменить стратегию в конфликте с Россией. Надежда на быстрое прекращение боевых действий на Украине с помощью западных поставок оружия и санкций против российской военной экономики не оправдалась, отмечает немецкий эксперт по безопасности Нико Ланге.
Как военных, так и аналитиков в первую очередь беспокоит нехватка боеприпасов, новой военной техники и состояние производственных мощностей в Европе. В худшем случае у НАТО есть всего пять лет, чтобы вооружиться так, чтобы потенциал сдерживания в отношении России был достаточным для успешного предотвращения возможного нападения на территорию НАТО, — об этом ещё в 2023 году говорил глава Центра безопасности и обороны при Германском совете по международным отношениям Кристиан Мёллинг.
А Густав Грессель из Европейского совета по международным отношениям считает, что стратегия снабжения Украины преимущественно привычным оружием советского производства со складов стран Восточно-Центральной Европы подошла к концу: больше просто ничего не осталось.
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