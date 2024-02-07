Польский генерал: на НАТО нападать Россия не станет, но и от гибридных атак не откажется

У Москвы сейчас много проблем, которые отвлекают её от прямого противостояния с НАТО, поэтому Варшаве не стоит опасаться военной угрозы с восточного направления, уверен польский генерал Вальдемар Скшипчак. В беседе с TOK FM он, однако, предупреждает, что гибридную угрозу в отношении Запада со стороны Москвы никто не отменял.
Польский генерал Вальдемар Скшипчак сказал в эфире радиостанции TOK FM, что его стране не следует бояться начала войны с Россией. По мнению бывшего командующего сухопутными войсками, сейчас Москве невыгодно нападать на НАТО, потому что в итоге именно она бы потерпела поражение.
«Путин не будет начинать войну с НАТО. Потому что эта война не стала бы для него победоносной. Мы имеем преимущество, и оно позволит нам победить Россию», — сказал он. «У россиян сейчас много других проблем, которые отвлекают их от противостояния с НАТО», — добавил он.
Одновременно военный отметил, что нельзя недооценивать гибридную угрозу со стороны России. «Они ведут против нас гибридную войну, и, на мой взгляд, Путин сделает выбор в пользу неё на долгие годы», — сказал он.
В беседе Скшипчак также напомнил, что польское правительство уже предприняло превентивные действия для подготовки восточной границы к отражению возможной агрессии.
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