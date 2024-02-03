Global Times: народу говорят, что НАТО — щит, а оно, на самом деле, меч

Текущие учения НАТО Steadfast Defender 2024 далеко не безобидны и их нельзя называть просто игрой, уверено Global Times. Точнее назвать эти крупнейшие учения со времен холодной войны провокацией, учитывая продолжающийся российско-украинский конфликт. Ведь альянс и так уже опосредованно вовлечён в него через поддержку Киева. Эти учения ознаменовали переход НАТО от притворства, что они представляют защиту и оборону, к открытому воинственному настрою.

Текущие учения НАТО Steadfast Defender 2024 далеко не безобидны и их нельзя называть просто игрой, уверено Global Times. Точнее будет называть их репетицией и даже, в определённой мере, провокацией, учитывая продолжающийся российско-украинский конфликт.

Издание предупреждает, что для Москвы эти крупнейшие учения блока со времён окончания холодной войны могут выглядеть так, как будто НАТО преднамеренно дразнит русского медведя. В учениях, которые продлятся до 31 мая, принимает участие 31 армия стран — членов блока плюс 90 тыс. шведских военнослужащих. А тем временем у них под боком идёт очень реальный и крайне опасный вооружённый конфликт между силами России и Украины.

Именно поэтому руководство НАТО должно учитывать риски возможного обострения, чтобы удостовериться, что их воображаемые учения не приведут в реальным столкновениям, подчёркивает GT. Ведь альянс и так уже опосредованно вовлечён в этот конфликт через поддержку Украины.

Более того, в заявлениях представителей блока открыто говорится, что цель учений — проверка способности «быстро развёртывать силы из Северной Америки и других частей североатлантического союза для укрепления обороны Европы». Другими словами, это не что иное, как подготовка к потенциальной открытой войне с Россией, уверено издание.

Похоже, западные политики и военачальники всё чаще думают об этом и не стесняются открыто говорить на подобные темы. Так, министр обороны Великобритании Грант Шаппс сделал страшное предсказание, что его страна может вступить в войну с Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном в течение пяти лет. Министр обороны Германии Писториус дал на это срок от пяти до восьми лет.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также сообщила, что Европе стоит готовиться к любой угрозе со стороны России и на это у неё есть около пяти лет. А английский генерал сэр Патрик Сандерс в прошлом году и вовсе призвал британские войска готовиться победить Россию «в бою».

Голландский адмирал Роб Бауэр, возглавляющий военный комитет НАТО, признал, что для конфликта с Россией потребуется мобилизация большого количества гражданских. А главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Байден напрямую посоветовал шведам морально готовиться к войне.

Глава норвежских вооружённых сил предупредил: «Народ Норвегии должен подумать о своей готовности. Мы рекомендуем быть в состоянии справиться без посторонней помощи в течение трёх дней».

По мнению GT, гражданское население всё больше готовят к войне, в которой они не только будут принимать непосредственное участие, но и играть центральную роль. К сожалению, народу говорят, что НАТО — это щит, а оно всё больше похоже на занесённый меч.

Причём похожие цифры, от трёх до пяти лет, в заявлениях западных политиков и военачальников не случайны. Именно столько времени потребуется странам — членам альянса, чтобы восстановить свои запасы вооружений после того, как всё ушло на Украину.

Страны НАТО всё глубже вовлекаются в боевые действия на Украине. Они практически стали квартирмейстерами Киева, пишет GT. При этом их энтузиазм от участия в конфликте растёт день ото дня. Ещё два года назад всё ограничивалось дипломатическими протестами. Тогдашний министр Вооружённых сил Великобритании торжественно заявил в палате общин, что ни британские войска, ни войска НАТО ни в коем случае не должны играть активную роль на Украине.

Но вот спустя два года натовские генералы и европейские политики уже открыто говорят о войне с Россией и призывают своё население готовиться к худшему. За это время кардинально изменился и вид помощи Киеву. Если раньше британская военная поддержка была достаточно символичной, то теперь никого не смущает предоставление ракет большой дальности.

За этим последовали ударные и военно-морские БПЛА, крылатые ракеты, вертолёты, танки и даже корабли. А Нидерланды и Дания с благословения Вашингтона поставили ВСУ истребители F-16.

При этом изменились и военные цели Запада. Если в таллинском соглашении говорилось о защите Украины и выводе русских со спорных территорий, то чего ожидать дальше, интересуется издание? Ведь с тех пор НАТО расширилось дальше (Финляндия и почти Швеция), и, если принять во внимание обязательства по статье 5 альянса, не означает ли это выпуск псов войны на волю?

Официальные лица стали уже почти небрежно говорить о возможности третьей мировой войны. Поэтому продолжающиеся натовские учения выглядят как подготовка к ней и, что ещё страшнее, как провокация этой войны.

Эти учения, по мнению GT, ознаменовали переход НАТО от притворства, что они представляют защиту и оборону, к открытому воинственному настрою. К сожалению, уже нельзя спросить, прошли ли мы точку невозврата. В этом ключе можно употреблять лишь слово «когда», а не «если».