Focus: НАТО припугнёт европейцев, чтобы охотнее тратились на Украину

Новые масштабные учения НАТО должны доказать способность блока сдерживать Россию, но не только. Австрийский политолог Герхард Манготт, специализирующийся на России, в комментарии для Focus отмечает, что адресатом послания НАТО являются и сами европейцы, которые «теперь начнут бояться вторжения со стороны России» и поэтому сделают всё для победы Украины.

Около 90 000 солдат НАТО хочет мобилизовать для крупных учений по сдерживанию России. Манёвры могут привести к смене мышления в Германии, уверен эксперт по России Герхард Манготт. В интервью Focus Online он заявляет:

ГЕРХАРД МАНГОТТ, эксперт по России: Преимущество таких учений может заключаться в том, что население Германии и других европейских стран теперь начнёт бояться вторжения со стороны России —а потому прийти к выводу: «Тогда мы лучше позволим Украине воевать против русских и поддержим их как можно больше, чтобы украинцы победили русских». Это также может быть побочным эффектом манёвров.

Хотя российские боевые действия против Украины продолжаются уже почти два года, армия Путина по-прежнему остаётся одной из самых сильных в мире. Какой эффект имеют манёвры с 90 тысячами солдат?

ГЕРХАРД МАНГОТТ, эксперт по России: Что касается сценария, который предполагает отработку быстрой переброски войск национальных и многонациональных соединений на фронт на востоке, то такого размера определённо достаточно. Если бы Россия начала конвенциональное наступление на страны Балтии и Польшу (сценарий, который обсуждается снова и снова), это, конечно, потребовало бы значительно большего количества солдат. Но у НАТО есть так называемые NATO Response Force*, и они предусматривают наличие большего количества солдат, которые в случае войны должны быть готовы в очень короткие сроки.

Дата выхода в эфир 20 января 2024 года.

* NATO Response Force, NRF — Силы быстрого реагирования НАТО, насчитывают 60 тыс. человек, в 2022 году заявлено о постепенном увеличении численности до 300 тыс. человек (прим. ИноТВ).