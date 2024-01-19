Die Welt: для устрашения России — НАТО проведёт масштабные учения

Страны НАТО готовятся к столкновению с Россией, пишет немецкое издание Die Welt. В 2024 году пройдут масштабные военные учения альянса, чтобы наглядно продемонстрировать Москве военную мощь Запада и готовность к совместной обороне.
Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО, заявил о необходимости подготовки к конфликту с Россией и террористическими группами, сообщает Die Welt. «Если они нападут на нас, мы должны быть готовы», — подчеркнул адмирал. В случае атаки на любую из стран — членов альянса согласно статье 5 Североатлантического договора будет объявлена «коллективная самооборона». Таким образом, вооружённое нападение на одного из союзников будет считаться покушением на безопасность всех членов НАТО.
Бундесвер примет участие в крупнейших тактических учениях Quadriga 2024, в которых будут задействованы более 12 тыс. немецких военнослужащих. Мероприятие, в частности ориентированное на тренировку быстрого развёртывания сил к восточным границам НАТО, станет частью масштабных военных учений Steadfast Defender («Стойкий защитник»).
По информации немецкого издания, учения охватят обширные территории от Норвегии до Румынии, включая морскую часть с перемещением сил из Северной Америки в Европу. Часть учений пройдёт в Литве, опасающейся повторения украинского сценария в случае обострения напряжённости со стороны России. Помимо военных задач, мероприятие должно продемонстрировать силу, решимость и сплочённость альянса. Всего в учениях примут участие около 90 тыс. солдат, более 1000 боевых машин, десятки военных самолётов и кораблей, а также танки, авианосцы и истребители F-35.
Die Welt отмечает вклад Великобритании, которая выделит 20 тыс. военнослужащих ВМС, ВВС и сухопутных войск для участия в учениях альянса.
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