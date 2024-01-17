Макгрегор: США должны радоваться, что Россия не реагирует на их провокации и фантазии о третьей мировой войне

Все «сказки» о том, что Россия намерена захватить Европу и развязать третью мировую, всего лишь плод фантазий Вашингтона, в который он верит сам и который распространяет среди европейских государств. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. По его словам, всё, что говорят и делают США, направлено на то, чтобы держать в страхе Европу и провоцировать Россию.

В подтверждение ваших слов о том, что СМИ используются для нагнетания страха перед приходом русских: недавно в новостях появился якобы обнародованный немецкий доклад. Кажется, он назывался «Девять шагов к третьей мировой войне». Все эти большие стрелки на схеме, войска из сотен тысяч солдат, большие сражения в центре и так много красного цвета — выглядит довольно устрашающе. Что вы думаете об этом?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Это словно «Остров фантазий». Такие мысли нравятся людям в Вашингтоне, и эти же мысли распространяются среди их вассальных государств в Европе.

Прежде всего у русских нет сил для такого наступления — они к этому и не стремятся. Я имею в виду, что есть пределы того, сколько русские хотят тратить и вкладывать в оборону. Жаль, что у нас таких пределов нет, — но у русских есть. Путин хочет вести дела с Западной Европой, а не воевать с ней. Это всё так же часть сказки, для того чтобы немцы и все остальные оставались в состоянии постоянной враждебности к России, чего мы и хотим. Я удивлён, что они не приплели в эту схему Китай.

Туда же относится и смехотворное заявление о том, что русские якобы используют ракеты КНДР. Русским не нужны северокорейские ракеты. Северные корейцы очень хотели их продать — русские их взяли. Но это всего лишь подделка под российские ракеты. КНДР не разрабатывала их с нуля, это просто версия того, что уже есть у русских. Это всё чепуха.

Европейцам пора открыть глаза, и я думаю, что это постепенно происходит. Мы видим волнения в Германии, что очень необычно для немцев. То же самое и в Нидерландах. Мне кажется, мы увидим ещё больше подобных волнений, и в конце концов, полагаю, даже в Польше. Я не знаю, что будут делать шведы, но до сих пор они были очень послушными и делали то, что им говорили. Однако у меня есть друзья в Швеции и Финляндии, и они смотрят на то, что происходит за полярным кругом, видят, как американцы прибывают туда со своим оборудованием и технологиями и начинают задумываться: «Минуточку, зачем они здесь?»

Повторюсь: всё, что мы делаем, направлено на то, чтобы спровоцировать Россию. Мы хотим их спровоцировать. Хорошей новостью для нас является то, что русские говорят: «Нет, спасибо» — и проявляют невероятную сдержанность. И думаю, они будут продолжать в том же духе.

Дата выхода в эфир 17 января 2024 года.