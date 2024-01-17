Конгрессмен США: Джо Байден терпит неудачу не только на южной границе США, но и на мировой арене

Республиканцы из палаты представителей не должны соглашаться на предложенную сделку по границе, пока не будут внесены дельные предложения, заявил законодатель Байрон Дональдс в эфире Fox Business. Вначале надо обезопасить собственную страну, прежде чем говорить о финансировании Украины. А Байден провалил не только эту работу, но и потерпел неудачу на мировой арене.

БАЙРОН ДОНАЛЬДС, член палаты представителей: Мы должны ограничить любой въезд в страну, чтобы мы могли, по крайней мере, подсчитать людей, которые здесь находятся, а потом уже двигаться дальше. А они просто хотят ополовинить цифру и сказать, что они что-то сделали для страны.





В этом вообще нет никакого смысла. Они хотят ввести новые разрешения на работу, новые зелёные карты для кучки людей, которые уже находятся в этой стране, благодаря байденовской политике открытых границ.





Это станет катастрофической ошибкой для этой страны, потому что это создаст прецедент, когда начнут считать, что требуется только слабый президент, чтобы ввести привилегии на предоставление убежища. И что нужно всего лишь продержаться год или два — и тогда получишь и зелёную карту, и рабочую визу.





Нам нельзя допустить ничего из этого. Спикер Джонсон абсолютно прав, когда речь заходит об этой сделке. Она нежизнеспособна уже сейчас, по прибытии в законодательную палату. Они не должны даже речь заводить о ней.

Майк Джонсон продолжает отстаивать HR2, а это довольно хорошая часть законодательства. И знаете, Байрон, он говорит, я имею в виду господина Джонсона, он говорит о строительстве стены, чтобы оставались в Мексике, о разделе 42, о депортации пойманных нелегалов.

Именно так и должно это складываться. А этот фальшивый кусок, немного того, немного этого. И, кстати, выдавать разрешение на работу нелегалам, вот этого мы совсем не хотим делать. Я очень надеюсь, что вы все сможете держать политическую оборону по этой ужасной сделке.

БАЙРОН ДОНАЛЬДС, член палаты представителей: Что ж, Ларри, я скажу вам, что политически осуществимо для республиканцев из палаты общин. Это донести до Джо Байдена очень простое сообщение.





Во-первых, даже не упоминайте при нас финансирование Украины без обеспечения безопасности границы. И, во-вторых, не говорите с нами про финансирование правительства без обеспечения безопасности этой границы.





Это работа номер один для федерального правительства, то, что феноменально получалось у президента Трампа. И именно поэтому избиратели хотят, чтобы он вернулся. Но главное дело — это обезопасить нашу нацию. Именно в этом и состоит работа федерального правительства, а они в ней терпят неудачу.





И не только на южной границе, но и на мировой арене в целом. Джо Байден терпит неудачу.

Дата выхода в эфир 16 января 2024 года.