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Конгрессмен США: если граница не на замке, госаппарат не достоин финансирования

Материал представлен в переводе ИноТВ
Член палаты представителей Байрон Дональдс заявил в интервью Fox News, что не поддержит законопроект о временных расходах, поскольку демократы не собираются заботиться о защите южной границы. По мнению конгрессмена, уж лучше оставить госаппарат без денег, чем позволить партии Байдена и дальше игнорировать миграционный кризис.
Конгрессмен США: если граница не на замке, госаппарат не достоин финансирования

БАЙРОН ДОНАЛЬДС, конгрессмен США: Что касается Мишель Обамы, я слышал аудиозапись, слышал о том, что её беспокоит, но проблема в том, что человек из её партии, возглавляющий наш госаппарат, никуда не годится! Со своей работой он справляется просто ужасно! Так что все её причитания о нежелании людей идти на выборы… Зачем им идти голосовать за человека, который повысил для них цены, удалил их детей из школ на более долгий срок, чем требовалось во время COVID-19? Теперь этих детей удалили из школ, потому что больше некуда пристроить мигрантов. Потому что он (Байден. — ИноТВ) со своей ужасной политикой пустил в США слишком много мигрантов.

А ещё, между прочим, мир в огне! Мы на грани множества конфликтов, мы участвуем во множестве конфликтов по всему миру. При президенте Джо Байдене мы потеряли четыре посольства — никогда такого не было за всю историю Америки! И, кстати, министр обороны лежал в больнице, и никто не был в курсе. Мишель Обама должна беспокоиться по поводу Джо Байдена, а не американских избирателей!

Очевидно, у них не было никаких совещаний в связи со 131 нападением на наших военных на Ближнем Востоке. Иначе они бы заметили отсутствие министра обороны.

Коротко о договорённости касательно нового законопроекта о временных расходах. Вы собираетесь поддержать резолюцию о продолжении финансирования, чтобы госструктуры не прекращали работать? И что это значит для открытой настежь границы?

БАЙРОН ДОНАЛЬДС: Нет, я не согласен с этим законопроектом о расходах. Я даже не согласен с резолюцией о продолжении финансирования. У нас огромная проблема на южной границе. Решать её надо прямо сейчас! Если же вы дадите демократам деньги для финансирования госаппарата, они будут и дальше игнорировать проблему.

Мария, когда Джо Байден только вступил в должность, на южной границе было чуть больше 92 тысяч задержаний. А в прошлом месяце — больше 330 тысяч. Сделка, предложенная сенатом, предусматривала 150 тысяч задержаний в месяц. Это плохая сделка. Демократы относятся к этому несерьёзно! Я считаю, надо обеспечить безопасность границы. В противном случае этот госаппарат не заслуживает финансирования!

Мы профинансируем Министерство обороны, заплатим нашим военным, позаботимся о наших ветеранах и о Министерстве по делам ветеранов. Мы даже проконтролируем, чтобы пограничники получали зарплату, чтобы было хоть какое-то подобие безопасности. Но остальная часть этого госаппарата не заслуживают денег, если наша граница будет оставаться такой же открытой.

Дата публикации 14 января 2024 года.

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источник
Fox News США Северная Америка
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