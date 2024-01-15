Конгрессмен США: если граница не на замке, госаппарат не достоин финансирования

Член палаты представителей Байрон Дональдс заявил в интервью Fox News, что не поддержит законопроект о временных расходах, поскольку демократы не собираются заботиться о защите южной границы. По мнению конгрессмена, уж лучше оставить госаппарат без денег, чем позволить партии Байдена и дальше игнорировать миграционный кризис.

БАЙРОН ДОНАЛЬДС, конгрессмен США: Что касается Мишель Обамы, я слышал аудиозапись, слышал о том, что её беспокоит, но проблема в том, что человек из её партии, возглавляющий наш госаппарат, никуда не годится! Со своей работой он справляется просто ужасно! Так что все её причитания о нежелании людей идти на выборы… Зачем им идти голосовать за человека, который повысил для них цены, удалил их детей из школ на более долгий срок, чем требовалось во время COVID-19? Теперь этих детей удалили из школ, потому что больше некуда пристроить мигрантов. Потому что он (Байден. — ИноТВ) со своей ужасной политикой пустил в США слишком много мигрантов.



А ещё, между прочим, мир в огне! Мы на грани множества конфликтов, мы участвуем во множестве конфликтов по всему миру. При президенте Джо Байдене мы потеряли четыре посольства — никогда такого не было за всю историю Америки! И, кстати, министр обороны лежал в больнице, и никто не был в курсе. Мишель Обама должна беспокоиться по поводу Джо Байдена, а не американских избирателей!



Очевидно, у них не было никаких совещаний в связи со 131 нападением на наших военных на Ближнем Востоке. Иначе они бы заметили отсутствие министра обороны.



Коротко о договорённости касательно нового законопроекта о временных расходах. Вы собираетесь поддержать резолюцию о продолжении финансирования, чтобы госструктуры не прекращали работать? И что это значит для открытой настежь границы?



БАЙРОН ДОНАЛЬДС: Нет, я не согласен с этим законопроектом о расходах. Я даже не согласен с резолюцией о продолжении финансирования. У нас огромная проблема на южной границе. Решать её надо прямо сейчас! Если же вы дадите демократам деньги для финансирования госаппарата, они будут и дальше игнорировать проблему.



Мария, когда Джо Байден только вступил в должность, на южной границе было чуть больше 92 тысяч задержаний. А в прошлом месяце — больше 330 тысяч. Сделка, предложенная сенатом, предусматривала 150 тысяч задержаний в месяц. Это плохая сделка. Демократы относятся к этому несерьёзно! Я считаю, надо обеспечить безопасность границы. В противном случае этот госаппарат не заслуживает финансирования!



Мы профинансируем Министерство обороны, заплатим нашим военным, позаботимся о наших ветеранах и о Министерстве по делам ветеранов. Мы даже проконтролируем, чтобы пограничники получали зарплату, чтобы было хоть какое-то подобие безопасности. Но остальная часть этого госаппарата не заслуживают денег, если наша граница будет оставаться такой же открытой.



Дата публикации 14 января 2024 года.