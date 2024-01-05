«Дело не в деньгах, а в желании» — конгрессмен осудил неспособность Байдена решить пограничный кризис

Пока число мигрантов в США бьёт очередные рекорды, администрация Байдена по-прежнему отказывается идти на компромисс с республиканцами, требуя от них денег. «Дело не в деньгах, а в желании», — заявил конгрессмен Джим Джордан в интервью Fox News. По его словам, республиканцы продолжат отстаивать свою позицию: никаких денег на чужие войны, пока не будет решён пограничный вопрос.

Сегодня почти треть членов палаты представителей от Республиканской партии своими глазами увидят нарастающий пограничный кризис, посетив Игл-Пасс, штат Техас. В прошлом месяце границу пересекло рекордное количество мигрантов — 302 тысячи, а всего с момента вступления Байдена в должность — более 7 миллионов. Между тем минюст Байдена обратился в Верховный суд с просьбой «разрешить им убрать колючую проволоку, установленную властями Техаса». Это обошлось Техасу в 11 миллиардов — и, кстати, без помощи федерального правительства.

Наш следующий гость — один из тех законодателей, которые сегодня отправляются на границу, — присоединяется к нам в прямом эфире из Техаса. Конгрессмен, вы уже бывали здесь, нам не нужны основы. Что нам нужно, так это конкретика по поводу того, чего вы хотите добиться от этой сделки по границе. Изменения в предоставлении убежища, закрытие границы, другие методы… Расскажите нам, чего вы требуете?

ДЖИМ ДЖОРДАН, член палаты представителей США: Нам нужно принятие закона, который мы выдвинули несколько месяцев назад и который решил бы эту проблему. Но если они не собираются этого делать, тогда пусть просто внесут одно предложение, всего одно предложение с изменениями, и оно очень простое: никакие деньги больше не пойдут на оформление или выпуск в страну новых мигрантов. Остановите проблему прямо сейчас. Объявите полный тайм-аут.

Потому что, Брайан, поймите масштабы проблемы: как вы сказали, 300 тысяч человек в прошлом месяце — это рекорд. Но президентство Байдена ещё продолжается, и к концу его четырёхлетнего срока он впустит в страну, если не считать побегов и всего остального, 12 миллионов нелегалов. 12 миллионов приезжих мигрантов — это эквивалент всего населения Огайо, седьмого по величине штата. Вот таков масштаб проблемы.

И, конечно, мы знаем её причину. Причина — администрация Байдена и их безумная политика, которую они приняли в первый же день. И она продолжается и по сей день, когда минюст говорит: «Уберите колючую проволоку, Техас. Пусть люди продолжают прибывать. Мы хотим, чтобы их было даже больше, чем 12 миллионов». Так что решение, на мой взгляд, можно сформулировать в одном предложении. Вопрос в том, есть ли у республиканцев желание бороться за это одно простое предложение, которое подразумевает, как нам решить эту проблему.

Верно. На самом деле — и вы знаете это, как никто другой, — у вас есть то, что бывает довольно редко: рычаги влияния. Байдену нужны деньги на войны — на Украину, потенциальную войну в Тайване и в Израиле. И многие из вас, ребята, с этим согласны: вы говорите, мол, никаких денег, пока проблема на границе не будет решена. С вами даже такие люди, как Линдси Грэм, который считает, что стоит финансировать все три конфликта. Он знает, что без этой сделки ничего не изменится, и он рискует проиграть во всех трёх войнах в течение следующего года. Вот что сказал президент Байден вчера вечером, послушайте.

ЖУРНАЛИСТ: Вы собираетесь что-то делать с южной границей, господин президент?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Что?

ЖУРНАЛИСТ: Южная граница, вы собираетесь что-нибудь с ней сделать? Рекордное количество мигрантов…

ДЖО БАЙДЕН: Что-то сделать надо. Пусть они дадут мне деньги, которые мне нужны для защиты границы!

Он говорит, дайте ему денег на защиту границы.

ДЖИМ ДЖОРДАН: Дело не в деньгах, а в желании. Помните, что он сделал 20 января 2021 года? Он изменил три политики администрации Трампа, которые отлично работали. Он сказал, что больше не нужно строить стену, что мигрантам больше не нужно ждать в Мексике, пока США оценивают их прошение об убежище, и он сказал, что, как только мигранты приезжают, их будут отпускать — никаких задержаний, никаких возвращений в родную страну. Если вы вносите эти три изменения… Кто может осуждать людей за то, что они хотят приехать в самую великую страну на свете? Так что они просто продолжают приезжать.

И как я уже сказал, вся страна теперь полностью осознаёт масштабы этой проблемы. Даже мэры-демократы в Чикаго и Нью-Йорке понимают, насколько она серьёзна. Хватит ли у нас воли сделать это? Скажут ли республиканцы: нет, вы не получите денег на это и на то, если не примете это одно предложение с изменениями? Сможем ли мы применить второй законопроект, который мы предложили, чтобы решить эту проблему?

Дата выхода в эфир 04 января 2024 года.